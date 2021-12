Apple worstelt met een tegenvallende vraag naar de in september uitgebrachte iPhone 13. Dat meldt financieel persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen.

Apple werd het voorbije jaar net zoals veel andere techbedrijven hard getroffen door het wereldwijde tekort aan chips. Het fruitmerk zag zich eerder genoodzaakt de productie van de iPad tijdelijk stop te zetten om zo meer onderdelen over te houden voor de productie van de iPhone 13. Dat lukte niet helemaal, want de productie van smartphone werd eerder dit jaar al met 10 miljoen stuks verminderd.

Maar nu ook de vraag naar de nieuwe iPhone 13 terugloopt, heeft Apple juist minder onderdelen nodig van zijn leveranciers, aldus Bloomberg. De fabrikant wilde dit jaar nog zo'n 90 miljoen smartphones maken, maar 'het is aannemelijk dat die nu niet meer allemaal geproduceerd hoeven te worden'.

Apple werd het voorbije jaar net zoals veel andere techbedrijven hard getroffen door het wereldwijde tekort aan chips. Het fruitmerk zag zich eerder genoodzaakt de productie van de iPad tijdelijk stop te zetten om zo meer onderdelen over te houden voor de productie van de iPhone 13. Dat lukte niet helemaal, want de productie van smartphone werd eerder dit jaar al met 10 miljoen stuks verminderd.Maar nu ook de vraag naar de nieuwe iPhone 13 terugloopt, heeft Apple juist minder onderdelen nodig van zijn leveranciers, aldus Bloomberg. De fabrikant wilde dit jaar nog zo'n 90 miljoen smartphones maken, maar 'het is aannemelijk dat die nu niet meer allemaal geproduceerd hoeven te worden'.