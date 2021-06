Een opmerkelijke bug zorgt er voor dat de wifi van je iPhone stuk gaat. De fout is makkelijk te veroorzaken, maar valt gelukkig ook te herstellen.

De fout ontstaat wanneer een iPhone verbinding maakt met een netwerk met de naam '%p%s%s%s%s%n'. Wanneer dat gebeurt schakelt de wifi van de smartphone zich automatisch uit en blijft die onbruikbaar. Ook na het herstarten of het vernoemen van het wifi-netwerk is dat het geval. Ook verbinden met andere netwerken is dan niet meer mogelijk.

De fout werd ontdekt door ingenieur Carl Shou. Aan Bleeping Computer vertelt hij hoe hij met zijn iPhone XS op iOS 14.4.2 het probleem toevallig ontdekte. Bleeping Computer kon zelf de fout reproduceren met een iPhone op iOS 14.4.6. Op Android zou het probleem niet voorkomen.

De site vermoedt dat de bug te maken heeft met de %-tekens. Het percentteken kan in C en afgeleide programmeertalen worden aanzien als een variabele naam of een commando. Daardoor wordt de netwerknaam mogelijk niet geïnterpreteerd als een gewone reeks tekens. Of de bug ook werkt met andere netwerknamen met percenttekens in, is niet bekend.

Eenvoudig op te lossen

In eerste instantie lijkt het probleem niet te verdwijnen als het wifi-netwerk verdwijnt. Toch is het relatief makkelijk om de wifi op je iPhone weer aan de praat te krijgen zonder dat je het toestel volledig moet resetten.

Het volstaat om je netwerkinstellingen van je telefoon te herstellen. Dat kan je bij de instellingen bij 'Algemeen' (General). Daar kies je voor 'Stel opnieuw in' (reset), en daar kies je voor 'Herstel Netwerkinstellingen' (Reset Network Settings).

Hierdoor gaat je netwerk opnieuw naar de fabrieksinstellingen. Je zal dus wel opnieuw moeten inloggen op eerder gekende netwerken, maar zo voorkom je dat je toestel helemaal niet meer op wifi werkt.

De fout ontstaat wanneer een iPhone verbinding maakt met een netwerk met de naam '%p%s%s%s%s%n'. Wanneer dat gebeurt schakelt de wifi van de smartphone zich automatisch uit en blijft die onbruikbaar. Ook na het herstarten of het vernoemen van het wifi-netwerk is dat het geval. Ook verbinden met andere netwerken is dan niet meer mogelijk.De fout werd ontdekt door ingenieur Carl Shou. Aan Bleeping Computer vertelt hij hoe hij met zijn iPhone XS op iOS 14.4.2 het probleem toevallig ontdekte. Bleeping Computer kon zelf de fout reproduceren met een iPhone op iOS 14.4.6. Op Android zou het probleem niet voorkomen.De site vermoedt dat de bug te maken heeft met de %-tekens. Het percentteken kan in C en afgeleide programmeertalen worden aanzien als een variabele naam of een commando. Daardoor wordt de netwerknaam mogelijk niet geïnterpreteerd als een gewone reeks tekens. Of de bug ook werkt met andere netwerknamen met percenttekens in, is niet bekend.In eerste instantie lijkt het probleem niet te verdwijnen als het wifi-netwerk verdwijnt. Toch is het relatief makkelijk om de wifi op je iPhone weer aan de praat te krijgen zonder dat je het toestel volledig moet resetten.Het volstaat om je netwerkinstellingen van je telefoon te herstellen. Dat kan je bij de instellingen bij 'Algemeen' (General). Daar kies je voor 'Stel opnieuw in' (reset), en daar kies je voor 'Herstel Netwerkinstellingen' (Reset Network Settings).Hierdoor gaat je netwerk opnieuw naar de fabrieksinstellingen. Je zal dus wel opnieuw moeten inloggen op eerder gekende netwerken, maar zo voorkom je dat je toestel helemaal niet meer op wifi werkt.