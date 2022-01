Het Belgisch Olympisch Comité en een reeks andere organen geven het advies geen persoonlijke elektronische toestellen mee te nemen naar de winterspelen in China. Ze willen zo vermijden dat er informatie kan worden gestolen.

Opvallend advies van het BOIC. De organisatie vraagt atleten die naar China reizen voor de Olympische Winterspelen om geen persoonlijke laptops of smartphones mee te nemen. 'We spelen liever op zeker', vertelt Mathias Van Baelen van het BOIC aan de VRT. De organisatie stelt alvast toestellen en sim-kaarten beschikbaar voor de atleten, voor onderlinge communicatie.Het Belgisch Olympisch Comité staat daarmee overigens niet alleen, zijn Nederlandse tegenpoot geeft een gelijkaardig advies, en ook de Nederlandse Journalistenbond heeft zijn leden al aangeraden 'schone apparatuur' mee te nemen naar China, dus zonder persoonlijke informatie erop. De Olympische Winterspelen gaan op 4 februari in China van start, en gevreesd wordt dat het land die instroom van bezoekers via bijvoorbeeld spyware zal bespioneren.