Bij de Spaanse telecomgroep Telefónica hebben directie en vakbonden een akkoord bereikt over een vrijwillig vertrek voor 2.700 werknemers. Dat is bijna 15 procent van alle werknemers in Spanje. Het is de derde ingreep in het personeelsbestand in vijf jaar.

Telefónica zal anderhalf miljard euro vrijmaken voor het vrijwillig vertrekplan. Het zal gelden voor 55-plussers die minstens vijftien jaar voor de telecomgroep werken. Het bedrijf, dat in Spanje 18.500 mensen tewerkstelt, heeft te kampen met een schuldenberg van 25 miljard euro, onder meer door de concurrentie van prijsvechters op de markt.

Kosten drukken

De schuldenberg werd de voorbije jaren wel al gehalveerd. Sinds José María Álvarez-Palette in 2016 de leiding van het concern in handen kreeg, is flink werk gemaakt van het drukken van de kosten. Daarbij werd er ook twee keer gesneden in het personeelsbestand: tussen 2016 en 2018 vertrokken bij de eerste reorganisatie zowat 6.300 werknemers, en in 2019 werden via een regeling nog eens 2.600 werknemers bedankt.

