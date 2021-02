Vrouwen blijven minderheid in wetenschap en ICT

Pieterjan Van Leemputten is redacteur bij Data News

11 februari is International Day of Women and Girls in Science. Maar vrouwen blijven zwaar ondervertegenwoordigd in wetenschap, en nog meer in ICT

Bron: Eurostat

Slechts 40,9 procent van de wetenschappers en ingenieurs zijn vrouw. Van de 28 EU-landen zijn er slechts vier, Litouwen, Bulgarije, Letland en Denemarken, waar vrouwen meer dan de helft van het aantal wetenschappers en ingenieurs uitmaken.

... Slechts 40,9 procent van de wetenschappers en ingenieurs zijn vrouw. Van de 28 EU-landen zijn er slechts vier, Litouwen, Bulgarije, Letland en Denemarken, waar vrouwen meer dan de helft van het aantal wetenschappers en ingenieurs uitmaken.Voor de hele EU gaat het gemiddeld om 7.822.200 vrouwen op een totaal van 19,1 miljoen. De cijfers dateren van voor de Brexit en zijn dus inclusief het VK.België doet het iets beter dan het Europees gemiddelde met 44,8 procent vrouwen, tegenover 55,2 procent mannen. Of 228.300 vrouwen tegenover 281.000 mannen.Hekkensluiters zijn Luxemburg, Finland, Hongarije en Duitsland. Hier ligt het percentage vrouwen in wetenschappelijke- of ingenieursjobs rond de dertig procent. Alle cijfers zijn afkomstig van Eurostat en slaan op 2019.Kijken we naar ICT-profielen dan zijn de verhoudingen nog slechter. In Europa bedraagt het aantal vrouwelijke ICT-specialisten amper 17,9 procent, of 1.403.400 vrouwen. België doet het met 17,2 procent (41.300) iets slechter dan het Europees gemiddelde.Maar zelfs in landen met procentueel het grootst aantal vrouwelijke ICT'ers, Letland, Litouwen, Roemenië en Bulgarije, liggen de cijfers onder de dertig procent. De slechtst scorende landen zijn Slowakije, Tsjechië, Hongarije en Malta. In die laatste drie is amper één op tien ICT'ers een vrouw.

