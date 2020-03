Onze maatschappelijke vooroordelen zijn hardnekkig. Mannen zien overal kansen en gaan ervan uit dat die voor iedereen - ook vrouwen - voor het oprapen liggen. Daarom kruipen Dewi Van de Vyver (Flow Pilots) en Lode Uytterschaut (Start it @KBC) aan de vooravond van Internationale Vrouwendag samen in de pen voor een opiniestuk

Over de auteurs: Dewi Van de Vyver is ICT Woman of the Year 2020, Mentor Start it @KBC en CEO van Flow Pilots. Lode Uytterschaut is oprichter en CEO van Start it @KBC. De twee ondernemers leerden elkaar kennen tijdens een intakegesprek voor een mentorship.

Onze maatschappelijke vooroordelen zijn hardnekkig. Mannen zien overal kansen en gaan ervan uit dat die voor iedereen - ook vrouwen - voor het oprapen liggen. We worden van jongs af aan geprogrammeerd om zo te denken. Uit studies blijkt dat meisjes al op zesjarige leeftijd aangeven dat jongens meer geschikt zijn voor 'heel slimme activiteiten', zoals wiskunde. Het probleem is met andere woorden breder dan het ondernemerschap alleen en het ontstaat veel vroeger dan we denken.

Wie de ondervertegenwoordiging van vrouwen in het ondernemerslandschap niet als een probleem ziet, fnuikt de toekomst voor ons allen

We zijn allemaal - mannen én vrouwen - producten van onze opvoeding en omgeving. Dat kleurt onze blik onvermijdelijk. We kunnen niemand die gekleurde blik verwijten, wél dat ze die niet erkennen en verruimen. Wie de ondervertegenwoordiging van vrouwen in het start-up landschap en het ondernemerslandschap niet als een probleem ziet, en zich blijft verschuilen achter clichés en stereotypen, fnuikt de toekomst voor ons allen.

Over sushi en andere rollen

Ook over de start-up cultuur bestaan vooroordelen. Soms terecht, soms onterecht. De start-up wereld heeft nog steeds het imago van dag en nacht werken, ongelimiteerde persoonlijke opoffering en veel pizza. Veel start-ups ondervinden op een bepaald moment dat die eenzijdige cultus een boemerang is. En dat je niet meer productief bent als je je compleet suf werkt. En dat sushi ook wel kan smaken...

Een start-up oprichten vraagt een extreme focus en persoonlijke opoffering. Je bent met iets nieuws bezig en het is soms een rollercoaster van emoties waar succes en tegenslag elkaar snel kunnen opvolgen. Daarmee omgaan is niet altijd eenvoudig. Het is enkel mogelijk mits ondersteuning en tolerantie van de omgeving, familie, vrienden en partner. De lange dagen, moeilijke momenten en stress kunnen doorwegen en dan heb je nood aan aanmoediging en begrip.

Het is een hardnekkig cliché dat vrouwen dit niet zien zitten.

De gemiddelde leeftijd van founders is bij Start it @KBC 35 jaar. Op die leeftijd hebben de meeste mensen een gezin met kleine kinderen en een huishouden. Door de ingebakken rolpatronen, die we bewust en onbewust blijven volgen, komt de organisatie daarvan nog altijd grotendeels op de schouders van vrouwen terecht. Veel vrouwen hebben daardoor de fysieke noch de mental space om honderd procent voor een eigen bedrijf te gaan, laat staan het te overwegen. En als ze het wél doen, is de omgeving veel vaker kritisch.

Als man krijg je heel wat minder opmerkingen als je laat thuiskomt, de kinderen bij familie afzet of niet aan de schoolpoort verschijnt. Vrouwen moeten zich daar nog altijd veel harder voor verantwoorden. Het begrip en de ondersteuning, nodig om je ambities waar te maken, is in onze maatschappij nog altijd gemakkelijker te krijgen als man dan als vrouw. Dát belemmert vrouwen om er voluit voor te gaan. Om de boel de boel te laten en hun ding te gaan doen.

Over sanseveria's en inclusie

Mannelijke oprichters van start-ups zijn zich er onvoldoende van bewust dat hun start-up omgeving ook een heel mannelijke omgeving is. Je kent het wel: de kicker- en pingpongtafel, het voetbalgoaltje en met wat chance een verdwaalde sanseveria. Het voelt weinig inclusief en weinig uitnodigend voor vrouwelijke teamleden. Ook in vacatures klinkt dat mannelijke perspectief soms iets te luid door. Vrouwen voelen zich minder aangesproken als start-ups marketing heroes of sales ninjas zoeken.

Vrouwelijke ondernemers zouden nóg meer als rolmodel moeten optreden. Initiatieven als She Goes ICT en Female Founders zijn broodnodig om vrouwen te tonen dat het echt mogelijk is om te ondernemen, om een start-up te leiden, om voor een start-up te werken. Maar ook mannelijke ondernemers kunnen die rol opnemen door actief vrouwen te werven en een inclusieve werkomgeving te creëren.

Een divers team, waar mannen en vrouwen elkaar in evenwicht houden, is zeer verrijkend. Die complementariteit is goud waard voor een onderneming en leidt tot betere resultaten op alle vlakken. Onze ervaringen binnen Flow Pilots en met de start-ups in de community van Start it @KBC tonen dat ook aan.

We hebben meer female founders en managers nodig! Al was het maar om de uitdagingen die op ons afkomen het hoofd te bieden. Dan hoeven dit soort opiniestukken niet meer te worden geschreven.

