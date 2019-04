Vrouwen kaarten seksisme aan binnen Microsoft

Meer dan honderd vrouwen hebben in een gesprek met Microsoft-CEO Satya Nadella aandacht gevraagd voor discriminatie, seksisme en ongewenste intimiteiten binnen het bedrijf.

Tijdens de vergadering, die ook via livestream binnen het bedrijf beschikbaar was, waren 100 tot 150 medewerkers aanwezig. Daar vroegen ze de topman van het bedrijf en Kathleen Hogan, het hoofd HR, om stappen te ondernemen tegen de manier waarop er met vrouwen wordt omgegaan binnen het bedrijf.

De aanleiding voor het event is volgens Wired een e-mail die werd verdeeld onder vrouwelijke collega's. Daarin haalde een personeelslid aan dat ze ondanks steun van haar managers en collega's geen promotie kon maken. Het verhaal lokte veel gelijkaardige verhalen uit, maar ook getuigenissen van flagrant seksisme en erger.

Eén van de verhalen die Wired optekende is van een vrouw die door een werknemer van een partnerbedrijf van Microsoft met de dood werd bedreigd tijdens een zakenreis, tenzij ze bepaalde seksuele handelingen zou uitvoeren. Toen ze de situatie intern aankaartte, werd het weggezet als geflirt. Toen de vrouw zelf vroeg om elders te werken om de man niet meer te moeten zien, werd dat geklasseerd als een onmogelijkheid om haar job uit te voeren en had ze twee maanden om zelf een job te vinden, of ze werd ontslagen.

Hogan gaf de afgelopen dagen al aan via de interne communicatiegroepen dat ze betreurt dat zulk gedrag binnen Microsoft voorkomt maar dat het bedrijf dit wel degelijk wil aanpakken. Ook Nadella zelf zou daarbij aangeven dat hij betrokken wil zijn bij de problematiek. De reactie van Hogan heeft het bedrijf intussen ook formeel aan CNET meegedeeld. "We zijn geschokt en triest van deze ervaringen. Het is pijnlijk om deze verhalen te horen en te beseffen dat dit gedrag voorkomt bij Microsoft. We moeten hier beter ons best doen." Aldus Hogan.

Microsoft is lang niet het eerste bedrijf waar seksisme een probleem is. In 2017 kwam het onderwerp op de agenda bij Google nadat een werknemer een zeer seksistische interne blogpost had gepubliceerd, en nadien werd ontslagen. Ook Uber kampte de afgelopen jaren met een zwaar seksismeprobleem. Maar het probleem van seksisme in Silicon Valley gaat eigenlijk veel langer terug en zit veel breder dan een handvol grote bedrijven.