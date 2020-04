VRT NWS, de nieuwsdienst van de openbare omroep, lanceert samen met de Gentse start-up Bothrs een automatische chatbot via Facebook Messenger. De 'coronabot' zal dag en nacht een antwoord bieden op coronavragen, zo meldt de VRT.

Hoewel de bot nu nog in de ontwikkelingsfase zit, is ze wel al helemaal functioneel. De bedoeling is dat het team achter de bot in de loop van de volgende weken nog wijzigingen kan doorvoeren, aan de hand van de opmerkingen van de gebruikers.

'Bij VRT NWS hebben we gemerkt dat er sinds het begin van de coronacrisis heel wat ongecheckte informatie wordt verspreid via sociale media', zegt Vincent Merckx, redacteur cel Desinformatie VRT NWS. 'Denk dan aan onjuiste informatie als: lookwater roken of alcohol drinken zou je tegen besmetting beschermen; rode ogen zouden een symptoom zijn van besmetting; je zou vanop acht meter afstand besmet raken door een persoon met covid-19; de ramadan zou zelfs worden uitgesteld! Daar klopt allemaal niets van.'

Niet iedereen vindt de weg naar de website of app van VRT NWS. De openbare omroep wilde zijn checks daarom naar de plaats brengen waar veel mensen een groot deel van hun dag spenderen en waar veel van de foutieve informatie circuleert: de netwerksite Facebook.

De 'coronabot' zit in de chatfunctie van de VRT NWS-Facebookpagina ingebouwd. Wie het systeem wil testen, moet dus een bericht sturen naar VRT NWS op Facebook. Het is mogelijk om de bot via een meerkeuzemenu te vragen om de laatste checks door te sturen, of om te abonneren op een dagelijks of wekelijks overzicht. Ook zelf informatie doorsturen om te laten checken door het team, is mogelijk.

