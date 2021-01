Flo, een vruchtbaarheidsapp die door de Amerikaanse bedrijfswaakhond onderzocht werd voor het schenden van de privacy, heeft beloofd niet langer persoonlijke data te delen zonder toestemming.

De Flo-app houdt ovulatie- en menstruatiecycli bij en verwierf daarmee meer dan honderd miljoen klanten. Diens gegevens, die volgens de app privaat zouden blijven, werden echter zonder toestemming verkocht aan derden. Informatie over bijvoorbeeld zwangerschap ging naar marketing- en analyticsbedrijven, waaronder Google en Facebook.

De zaak werd in februari 2019 aangekaart in een stuk in de Wall Street Journal, en er kwam kort nadien een onderzoek van de FTC, de Federal Trade Commission die toeziet op Amerikaanse bedrijven.

De FTC zegt nu dat de app onder meer Facebook inlichtte over in-app activiteiten, zoals wanneer een gebruiker menstrueert en of ze wilden zwanger worden. Daarbij was er geen mogelijkheid voor die gebruiker om het delen van informatie uit te zetten. De app stopte ook pas met het delen van gegevens na de negatieve persaandacht, zegt de FTC.

Nooit meer doen

In de schikking wordt Flo nu op de vingers getikt en belooft de app het nooit meer te doen. De app moet nu de toestemming verkrijgen van gebruikers voordat het hun gezondheidsinformatie doorverkoopt, en moet ook zijn privacyregels laten onderzoeken door een derde partij. De gebruikers wiens gegevens in het verleden werden gedeeld, moeten daar ook van op de hoogte worden gebracht.

Het bedrijf zelf zegt dat de schikking geen veroordeling is. "Flo heeft nooit de namen, adressen en verjaardagen van gebruikers gedeeld", zegt een woordvoerder in een mededeling die daarbij volledig naast de kwestie gaat, "We delen op dit moment en in de toekomst ook geen informatie over de gezondheid van onze gebruiker met eender welk bedrijf, tenzij we hun toestemming krijgen."

De Flo-app houdt ovulatie- en menstruatiecycli bij en verwierf daarmee meer dan honderd miljoen klanten. Diens gegevens, die volgens de app privaat zouden blijven, werden echter zonder toestemming verkocht aan derden. Informatie over bijvoorbeeld zwangerschap ging naar marketing- en analyticsbedrijven, waaronder Google en Facebook. De zaak werd in februari 2019 aangekaart in een stuk in de Wall Street Journal, en er kwam kort nadien een onderzoek van de FTC, de Federal Trade Commission die toeziet op Amerikaanse bedrijven. De FTC zegt nu dat de app onder meer Facebook inlichtte over in-app activiteiten, zoals wanneer een gebruiker menstrueert en of ze wilden zwanger worden. Daarbij was er geen mogelijkheid voor die gebruiker om het delen van informatie uit te zetten. De app stopte ook pas met het delen van gegevens na de negatieve persaandacht, zegt de FTC.In de schikking wordt Flo nu op de vingers getikt en belooft de app het nooit meer te doen. De app moet nu de toestemming verkrijgen van gebruikers voordat het hun gezondheidsinformatie doorverkoopt, en moet ook zijn privacyregels laten onderzoeken door een derde partij. De gebruikers wiens gegevens in het verleden werden gedeeld, moeten daar ook van op de hoogte worden gebracht. Het bedrijf zelf zegt dat de schikking geen veroordeling is. "Flo heeft nooit de namen, adressen en verjaardagen van gebruikers gedeeld", zegt een woordvoerder in een mededeling die daarbij volledig naast de kwestie gaat, "We delen op dit moment en in de toekomst ook geen informatie over de gezondheid van onze gebruiker met eender welk bedrijf, tenzij we hun toestemming krijgen."