De VS starten een antitrustzaak tegen de dominantie van Google in de markt van zoekmachines en zoekadvertenties. Het gaat waarschijnlijk om de grootste zaak ooit voor Google.

De start van de mededingingszaak wordt later op de dag formeel bekendgemaakt, maar wordt nu alvast aangekondigd door de Wall Street Journal. Volgens bronnen van de krant zal de zaak kijken naar de monopoliepositie van het bedrijf in de markt van zoekopdrachten en de advertenties gerelateerd aan die zoekopdrachten.

De stelling is dat Google met haar positie als een soort poortwachter opereert en dat het die positie in stand houdt door verschillende exclusieve afspraken om concurrentie uit te sluiten.

Het gaat dan onder meer over het betalen van miljoenen dollars om van Google de standaard zoekmachine te maken bij de gebruikers van bepaalde operatoren of browsers. Denk daarbij aan de zoekfunctie in Safari of Firefox. Maar ook de manier waarop de zoekfunctie automatisch wordt geladen in Android, het mobiele besturingssysteem van Google, ligt onder vuur.

Volgens de WSJ zal de openbaar aanklager argumenteren dat tachtig procent van de zoekopdrachten (vermoedelijk in de VS) via Google lopen. Dat leidt tot minder keuze en minder innovatie. Voor adverteerders betekent dat minder concurrentie in de prijzen die ze betalen om bij zoekopdrachten te worden getoond.

De zaak focust zich zeer specifiek op één onderdeel van Google en komt verder uit een reeks onderzoeken van de Amerikaanse Justitie en verschillende openbare aanklagers in de VS. Volgens de Wall Street Journal zullen tien openbaar aanklagers deelnemen aan de zaak, maar is niet uitgesloten dat anderen een aparte antitrustzaak beginnen.

Niet de eerste, wel de grootste

Voor Google is het niet de eerste rechtszaak waar haar machtspositie ter discussie staat, maar mogelijk wordt het wel de grootste totnogtoe. In 2013 liep er in de VS al een zaak rond AdSense, waarbij een schikking werd getroffen met de FTC, de telecomregulator.

In Europa heeft het bedrijf intussen al een stevige rekening staan. Rond AdSense werd het hier veroordeeld tot een boete van 1,5 miljard euro. Later volgde een boete van 4,3 miljard euro voor het bundelen van bepaalde apps in Android en er was ook een boete van 2,4 miljard euro voor het beïnvloeden van shopping-resultaten in de zoekmachine van Google.

De zaak zelf kan jaren aanslepen, maar hoewel Google al gelijkaardige veroordelingen opliep in Europa wil dat niet noodzakelijk zeggen dat het ook zo in de VS loopt. Als Google verliest dan moet het mogelijk haar businessmodel stevig bijstellen. Maar als Google wint, dan staat het een pak steviger in haar schoenen wanneer de Amerikaanse overheid met bijkomende regulering voor grote techologiebedrijven komt.

Update 17 uur:

De zaak is intussen formeel aangekondigd. In een eerste reactie is Google kritisch voor de Amerikaanse aantijgingen. 'De rechtszaak aangespannen door het Amerikaanse ministerie van Justitie is zeer gebrekkig. Mensen gebruiken Google omdat ze ervoor kiezen, niet omdat ze daartoe gedwongen zijn of omdat ze geen alternatieven kunnen vinden. We zullen later met een uitgebreide verklaring komen.' Aldus Google woordvoerder, Michiel Sallaets.

De start van de mededingingszaak wordt later op de dag formeel bekendgemaakt, maar wordt nu alvast aangekondigd door de Wall Street Journal. Volgens bronnen van de krant zal de zaak kijken naar de monopoliepositie van het bedrijf in de markt van zoekopdrachten en de advertenties gerelateerd aan die zoekopdrachten.De stelling is dat Google met haar positie als een soort poortwachter opereert en dat het die positie in stand houdt door verschillende exclusieve afspraken om concurrentie uit te sluiten. Het gaat dan onder meer over het betalen van miljoenen dollars om van Google de standaard zoekmachine te maken bij de gebruikers van bepaalde operatoren of browsers. Denk daarbij aan de zoekfunctie in Safari of Firefox. Maar ook de manier waarop de zoekfunctie automatisch wordt geladen in Android, het mobiele besturingssysteem van Google, ligt onder vuur.Volgens de WSJ zal de openbaar aanklager argumenteren dat tachtig procent van de zoekopdrachten (vermoedelijk in de VS) via Google lopen. Dat leidt tot minder keuze en minder innovatie. Voor adverteerders betekent dat minder concurrentie in de prijzen die ze betalen om bij zoekopdrachten te worden getoond.De zaak focust zich zeer specifiek op één onderdeel van Google en komt verder uit een reeks onderzoeken van de Amerikaanse Justitie en verschillende openbare aanklagers in de VS. Volgens de Wall Street Journal zullen tien openbaar aanklagers deelnemen aan de zaak, maar is niet uitgesloten dat anderen een aparte antitrustzaak beginnen.Voor Google is het niet de eerste rechtszaak waar haar machtspositie ter discussie staat, maar mogelijk wordt het wel de grootste totnogtoe. In 2013 liep er in de VS al een zaak rond AdSense, waarbij een schikking werd getroffen met de FTC, de telecomregulator.In Europa heeft het bedrijf intussen al een stevige rekening staan. Rond AdSense werd het hier veroordeeld tot een boete van 1,5 miljard euro. Later volgde een boete van 4,3 miljard euro voor het bundelen van bepaalde apps in Android en er was ook een boete van 2,4 miljard euro voor het beïnvloeden van shopping-resultaten in de zoekmachine van Google.De zaak zelf kan jaren aanslepen, maar hoewel Google al gelijkaardige veroordelingen opliep in Europa wil dat niet noodzakelijk zeggen dat het ook zo in de VS loopt. Als Google verliest dan moet het mogelijk haar businessmodel stevig bijstellen. Maar als Google wint, dan staat het een pak steviger in haar schoenen wanneer de Amerikaanse overheid met bijkomende regulering voor grote techologiebedrijven komt.Update 17 uur:De zaak is intussen formeel aangekondigd. In een eerste reactie is Google kritisch voor de Amerikaanse aantijgingen. 'De rechtszaak aangespannen door het Amerikaanse ministerie van Justitie is zeer gebrekkig. Mensen gebruiken Google omdat ze ervoor kiezen, niet omdat ze daartoe gedwongen zijn of omdat ze geen alternatieven kunnen vinden. We zullen later met een uitgebreide verklaring komen.' Aldus Google woordvoerder, Michiel Sallaets.