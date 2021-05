Nadat SpaceX vorige maand een miljardencontract voor de maanmissie won, bekijkt de Amerikaanse senaat of ze het bedrijf van Jeff Bezos alsnog geen contract kan toewerpen.

Formeel gaat het niet om staatssteun, maar het politiek getover lijkt er niet veel van te verschillen. Nadat Blue Origin vorige maand een groot contract bij de NASA misliep, is er een amendement om een tweede contract uit te reiken ter waarde van tien miljard dollar. Dat werd ingediend door Maria Cantwell, een democratisch senator uit Washington, waar het hoofdkwartier van Blue Origin ligt.

Het amendement hangt aan een bredere wet die middelen voor wetenschap en technologisch onderzoek voorziet. Maar tegenstanders, zoals Bernie Sanders, zeggen dat het onlogisch zou zijn om het bedrijf van de rijkste man ter wereld zo'n bijkomend contract te gunnen.

Lobbywerk

The Intercept, dat het nieuws over het amendement ontdekte, stelt dat de opzet wel erg lijkt op een steunmaatregel, en hoewel er nog een derde partij, Dynetics, meedingde naar het ruimtecontract, lijkt het op maat te zijn van Blue Origin. De site merkt ook op dat Blue Origin in de eerste drie maanden van dit jaar alleen al 625.000 dollar uitgaf aan lobbywerk.

Tegelijk zou zo'n tweede contract weinig toevoegen. Het zou gaan om een back-up voor het geval dat SpaceX om een of andere reden zou wegvallen. NASA zelf geeft geen commentaar op die plannen.

