De Amerikaanse autoriteiten hebben woensdag drie hackers uit Noord-Korea beschuldigd van een reeks diefstallen bij bedrijven en financiële instellingen over de hele wereld. De hackers zouden het vooral op cryptomunten gemunt hebben en maakten volgens de aanklacht van het Amerikaanse ministerie van Justitie voor 1,3 miljard dollar (zowat 1 miljard euro) buit.

De drie hackers zijn computerprogrammeurs die volgens de Amerikaanse zender CNBC zouden werken bij de militaire inlichtingendienst van Noord-Korea. Ze worden ervan beschuldigd dat ze 'meerdere kwaadaardige cryptomunt-applicaties en een frauduleus blockchainplatform' hebben ontwikkeld. Via het internationale bankensysteem Swift verstuurden ze vervalste boodschappen. De hackers hadden het gemunt op bedrijven, banken maar ook cryptomuntplatformen en (Amerikaans) overheidspersoneel, aldus CNBC.

De aanklacht, die werd ingediend voor een rechtbank in Los Angeles, is een uitloper van het onderzoek dat in 2018 startte na een cyberaanval op Sony Pictures. Eén van de hackers zou ook achter de gijzelsoftware WannaCry zitten.

Het geld dat de hackers buitmaakten, zou via een tussenpersoon met de Amerikaans-Canadese nationaliteit zijn witgewassen. 'Deze Noord-Koreaanse agenten, die computerklavieren gebruiken in plaats van geweren, en virtuele portefeuilles stelen in plaats van zakken cash, zijn wereldwijd de belangrijkste bankovervallers', aldus federaal procureur John Demers woensdag.

