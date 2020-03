De VS zegt dat het ZTE opnieuw onderzoekt voor mogelijke omkoping. ZTE zelf zegt dat het nog niet formeel op de hoogte is gesteld.

De Amerikaanse zender NBC News zei vrijdag dat het Amerikaanse justitiedepartement een nieuw onderzoek naar omkoping door ZTE is gestart. Het bedrijf zou buitenlandse overheidsmedewerkers hebben omgekocht om haar positie te verbeteren.

ZTE lijkt daarbij zelf uit de lucht te vallen. Het bedrijf laat weten dat het nog geen melding heeft ontvangen van de VS dat het wordt onderzocht. "Het bedrijf wenst te verduidelijken dat het geen meldingen van relevante overheidsinstellingen van de VS heeft ontvangen over deze kwestie." Klinkt het in een melding aan de beurs van Hong Kong en Shenzhen. Het bedrijf blijft ook normaal opereren.

ZTE pleitte in 2017 schuldig aan het omzeilen van het Amerikaans embargo tegen Iran. ZTE kocht daarbij Amerikaanse technologie die het verwerkte in eigen producten die vervolgens in Iran werden verkocht. Daarom mocht het bedrijf een tijdlang niets meer kopen van Amerikaanse bedrijven, tot het een zware boete betaalde.

