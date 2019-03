VS dwingt Chinese eigenaar tot verkoop van Grindr

Na eerdere beursplannen is de eigenaar achter de homodatingapp Grindr op zoek naar een koper. Dat doet het nadat de Verenigde Staten haar bezorgdheid uit over het Chinese eigendom van de app.

Grindr is een populaire datingapp bij de (vooral mannelijke) LGBTQ-gemeenschap. De app is gevestigd in Californië, maar is sinds 2016 grotendeels en sinds 2018 volledig in handen van het Chinese gamingbedrijf Beijing Kunlun Tech Co Ltd. Maar volgens Reuters is dat niet naar zin van de VS.

Volgens bronnen van het persbureau heeft CFIUS, het Committee on Foreigh Investment in the United States, aan Kunlun laten weten dat hun eigendom van Grindr een veiligheidsrisico omvat. Als dating-app bevat het immers flink wat persoonsgegevens over Amerikaanse gebruikers zoals foto's, berichten, seksuele geaardheid en in sommige gevallen de HIV-status.

Kunlun verklaarde afgelopen zomer nog dat het mikte op een beursgang voor Grindr. Maar door de bezwaren van CFIUS zou het nu op zoek gaan naar een overnemer voor de app. Dat zou via investeringsbank Cowen lopen die kijkt naar investeringsbedrijven en concurrenten. Noch Kunlun, Grindr of Cowen geven commentaar tegenover Reuters.

CFIUS onderzoekt regelmatig buitenlandse overnames van Amerikaanse bedrijven en sinds een Chinees bedrijf Grindr overname zijn er ook vanuit de politiek bezorgdheden geuit over hoe de app de privacy van gebruikers beschermt.

Het is onduidelijk wat de CFIUS of de VS kan doen mocht Kunlun niet bereid zijn de app te verkopen. Maar in theorie zou de VS de app kunnen verbieden of de ontwikkeling in de VS grondig kunnen verstoren. Zo voert het land momenteel ook een kruistocht tegen telecomfabrikant Huawei uit schrik voor (onbewezen) spionage via haar apparatuur. Het lijkt er op dat Kunlun eieren voor zijn geld kiest en de app liever weer verkoopt, dan de Amerikaanse propagandamachine over zich heen te krijgen.