Het Witte Huis investeert 1 miljard dollar in twaalf nieuwe onderzoeksinstituten die zich focussen op kunstmatige intelligentie en kwantum-computing. Dat meldt The Wall Street Journal.

De investering moet ervoor zorgen dat de Verenigde Staten wereldwijd concurrerend blijven op het gebied van AI en kwantumtechnologie. Die technologie, gebaseerd op de kwantummechanica, omvat computers die over hele grote datasets berekeningen kunnen uitvoeren die niet met een normale computer gedaan kunnen worden.

De National Science Foundation en andere federale organisaties, waaronder het ministerie van Landbouw, investeren 140 miljoen dollar in zeven instituten die zich richten op kunstmatige intelligentie, terwijl het ministerie van Energie 625 miljoen dollar investeert in vijf instituten die zich richten op kwantuminformatica, waaronder kwantum-computing. Ook zijn er nog verschillende private bedrijven en organisaties die zich aansluiten bij de investering, waaronder Microsoft.

Achterstand op China

China loopt voor op de Verenigde Staten en Europa in het ontwikkelen en implementeren van kunstmatige intelligentie. Dat blijkt uit een rapport uit 2019 van onderzoeksinstituut Center for Data Innovation. Michael Kratsios, CTO van de Amerikaanse overheid, zegt hierover: 'Het is absoluut noodzakelijk dat de VS leidend blijft op het gebied van AI en kwantum-computing. De toekomst van de Amerikaanse economie en onze nationale veiligheid zal worden bepaald door hoe we vandaag de dag investeren in nieuwe technologie, onderzoek doen en nieuwe technologie ontwikkelen en implementeren'.

