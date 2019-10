Donald Trump is van plan Amerikaanse bedrijven vergunningen te geven voor bepaalde leveringen aan het Chinese Huawei. Het zou gaan om toestemming voor niet-gevoelige producten, schrijft The New York Times.

Huawei werd eerder dit jaar op een zwarte lijst gezet, omdat de maker van smartphones en telecomapparatuur een gevaar voor de Amerikaanse nationale veiligheid zou zijn.

De stap van het Witte Huis wordt beschouwd als vriendelijk gebaar richting de Chinezen, met wie de Amerikanen deze week in Washington onderhandelen over een oplossing voor hun handelsoorlog. De Chinese delegatie staat onder leiding van vicepremier Liu He.

Of die gesprekken iets zullen opleveren, is nog onduidelijk. De Hongkongse krant South China Morning Post meldde op basis van ingewijden dat in een voorbereidende overlegronde tussen de twee landen geen vooruitgang is geboekt. Ook zou He eerder wilde vertrekken uit de VS dan gepland, maar dat laatste sprak het Witte Huis tegen.

Tegelijkertijd meldden bronnen aan persbureau Bloomberg dat het Witte Huis kijkt naar een overeenkomst met China over valutapolitiek. Eerder bestempelden de VS het Aziatische land als valutamanipulator.

Sinds mei staat telecomfabrikant Huawei op de zwarte lijst in de VS. Dat wil zeggen dat het bedrijf geen onderdelen van Amerikaanse bedrijven kan inkopen. Daaronder vallen ook digitale diensten zoals Google's Android en de bijhorende apps van Google. Er was sinds deze zomer wel een mogelijkheid om een uitzondering aan te vragen, iets waar volgesn Reuters toen 130 bedrijven op ingingen, maar tot op heden heeft de regering Trump nog geen formele toestemmingen gegeven voor die aanvragen.