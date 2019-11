De Amerikaanse regering geeft Huawei opnieuw drie maanden uitstel. Daardoor kunnen Amerikaanse bedrijven langer producten en diensten afnemen van het bedrijf, maar niet omgekeerd.

In mei werd Huawei op de zwarte lijst gezet door de VS. Formeel om veiligheidsredenen, maar ook als dreigmiddel in de handelsoorlog tussen de VS en China. Maar via speciale licenties konden Amerikaanse bedrijven uitstel vragen om alsnog handel te drijven met het bedrijf.

Die licentieperiodes werden eind augustus al eens met negentig dagen verlengd. Afgelopen zondag liepen ze opnieuw af, maar zowel de New York Times als Reuters melden dat er een nieuwe verlenging van negentig dagen komt. Volgens Reuters wou de regering-Trump aanvankelijk een verlenging van twee weken, maar dat zou technisch te lastig zijn waardoor het kiest voor drie maanden uitstel.

De Amerikaanse minister voor handel, Wilbur Ross, benadrukt in een verklaring dat de verlenging goed nieuws is voor operatoren in afgelegen Amerikaanse gebieden. De grote Amerikaanse operatoren (AT&T, T-Mobile, Sprint en Verizon) hebben daar vaak geen eigen netwerk waardoor er zeer lokale spelers actief zijn. Die zijn echter voor een groot deel afhankelijk van Huawei-apparatuur en hebben niet de middelen om hun infrastructuur snel te vervangen.

Huawei blijft volgens Reuters van oordeel dat het oneerlijk wordt behandeld. Het benadrukt dat het embargo tegen Huawei vooral Amerikaanse bedrijven schaadt.

Het embargo slaat vooral op Amerikaanse bedrijven die materiaal en diensten van Huawei willen aankopen. Om Amerikaanse technologie aan Huawei te verkopen, met als bekendste voorbeeld de diensten van Google/Android voor Huawei's smartphones, moeten Amerikaanse bedrijven een licentie in de VS aanvragen. Hoewel dat plan al maanden op tafel ligt, zijn die licenties tot op heden nog niet uitgereikt.