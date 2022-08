Ondanks handelsoorlogen en strenge regels, keurt de VS in de praktijk 94% van de licentie-aanvragen voor gevoelige technologie goed.

Dat schrijft althans de krant The Wall Street Journal. Die onderzocht hoeveel technologische goederen die door het Commerce Department van export worden gebannen, ook worden tegengehouden voordat ze naar een land als China worden verscheept. De Amerikaanse overheid kondigde eerder aan dat het bepaalde technologieën, die mogelijk belangrijk zijn voor de veiligheid van het land, zou tegenhouden. Het gaat dan bijvoorbeeld over componenten en machinerie voor het maken van halfgeleiders, kunstmatige intelligentie en ruimtevaarttechnologie. Goederen die op de lijst staan mogen in principe niet in handen vallen van buitenlandse mogendheden die de VS niet vertrouwt (zoals China), en bedrijven die ze naar die landen willen exporteren, hebben daar een speciale licentie voor nodig.

In de praktijk gaf het Commerce Department van de Verenigde Staten 2.652 van die exportlicenties uit in 2020 voor goederen die op de lijst staan van gevoelige technologie. Dat is een goedkeuring voor 94% van de aanvragen. Licenties zijn volgens de Wall Street Journal nodig voor minder dan een half procent van de 125 miljard dollar aan exporten naar China. Het grote merendeel daarvan wordt dus gewoon goedgekeurd.

Dat schrijft althans de krant The Wall Street Journal. Die onderzocht hoeveel technologische goederen die door het Commerce Department van export worden gebannen, ook worden tegengehouden voordat ze naar een land als China worden verscheept. De Amerikaanse overheid kondigde eerder aan dat het bepaalde technologieën, die mogelijk belangrijk zijn voor de veiligheid van het land, zou tegenhouden. Het gaat dan bijvoorbeeld over componenten en machinerie voor het maken van halfgeleiders, kunstmatige intelligentie en ruimtevaarttechnologie. Goederen die op de lijst staan mogen in principe niet in handen vallen van buitenlandse mogendheden die de VS niet vertrouwt (zoals China), en bedrijven die ze naar die landen willen exporteren, hebben daar een speciale licentie voor nodig.In de praktijk gaf het Commerce Department van de Verenigde Staten 2.652 van die exportlicenties uit in 2020 voor goederen die op de lijst staan van gevoelige technologie. Dat is een goedkeuring voor 94% van de aanvragen. Licenties zijn volgens de Wall Street Journal nodig voor minder dan een half procent van de 125 miljard dollar aan exporten naar China. Het grote merendeel daarvan wordt dus gewoon goedgekeurd.