De snelste (publiek gekende) supercomputer ter wereld staat voortaan in de VS. De Frontier haalt daarmee als eerste meer dan één exaflop.

Volgens de Top500 rangschikking van supercomputers staat de snelste machine voortaan in het Oak Ridge National Laboratory (ORNL). De machine haalt piekprestaties van 1,1 exaflops en is daarmee een stuk krachtiger dan de vorige nummer één, de Japanse Fugaku die 442 petaflops haalt.

De rangschikking van supercomputers wisselt regelmatig naarmate er krachtigere machines worden gemaakt en geleverd. Fugaku, gemaakt door Fujitsu stond de afgelopen twee jaar, sinds midden 2020, aan de leiding.

Frontier is een supercomputer op basis van het Cray EX platform van HPE. De machine is watergekoeld en bevat AMD's 3e generatie Epyc processors, Instinct MI250X accelerators en 200 Gbit/seconde Slingshot-11 interconnect fabric.

De machine werd in 2019 aangekondigd met een contract ter waarde van 600 miljoen dollar. Opmerkelijk: destijds sprak ORNL van een rekenkracht van 1,5 petaflops. Mogelijk zal de capaciteit van de machine in de nabije toekomst dus nog worden uitgebreid.

