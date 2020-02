De VS haalt opnieuw uit naar Huawei en zegt, anoniem, dat het bedrijf telecomnetwerken kan afluisteren zonder dat operatoren dit weten. Huawei ontkent en ook grote Europese operatoren zien weinig waarheid in de nieuwe beschuldiging.

In de Wall Street Journal zegt een anonieme Amerikaanse overheidsbron dat Huawei telecomnetwerken kan afluisteren. Specifiek gaat het om de methode waarmee ordediensten telecomnetwerken (wettelijk) kunnen aftappen. In principe kan dat enkel met toestemming van de operator zelf, maar de bron beweert dat Huawei dit al sinds 2009 ongezien kan.

De VS heeft dat al lang, maar zou de info sinds eind vorig jaar met mondjesmaat ook delen met bondgenoten zoals het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De VS probeert al geruime tijd om Huawei af te schilderen als een bedrijf dat namens de Chinese overheid afluistert. Zo wil het voorkomen dat het bedrijf mag meedingen naar de 5G-contracten die momenteel in verschillende landen worden gesloten.

Huawei ontkent de nieuwe beschuldigingen en zegt dat het nooit iets zal ondernemen om de beveiliging van netwerken en hun klanten te ondermijnen. "We verwerpen deze laatste beschuldigingen die opnieuw geen enkele basis hebben en zonder enig concreet bewijs worden herhaald." Aldus het bedrijf in een reactie aan de Wall Street Journal.

Huawei merkt daarbij op dat zo'n interface voor het wettelijk aftappen van telecomnetwerken bestaat, maar strikt gereguleerd is en alleen toegankelijk is voor gecertificeerd personeel van de netwerkoperator. Werknemers van Huawei hebben geen toegang tot het netwerk zonder expliciete toestemming van de operator en mocht dat alsnog gebeuren dan zou het meteen worden opgemerkt.

De anonieme beweringen vanuit de VS worden ook ontkracht door enkele Europese operatoren. Deutsche Telekom laat aan de krant verstaan dat het zich geen zorgen maakt over de beschuldiging. Het aftapsysteem dat de operator gebruikt is ontwikkeld door een Duits bedrijf waardoor Huawei sowieso geen toegang heeft. Ook een woordvoerder van het Britse Vodafone zegt dat het geen aanwijzingen hiervoor heeft en dat alleen eigen werknemers met voldoende machtiging het aftapsysteem kunnen gebruiken.

De nieuwe beschuldigingen van de VS komen er toevallig net nu bekend raakt dat de Amerikaanse CIA en de Duitse BND decennia lang wereldleiders afluisteren via het Zwitserse Crypto AG. Het bedrijf was volgens de Washington Post in stilte sinds begin jaren zeventig in handen gekomen van de CIA in samenwerking met de Duitse inlichtingendienst. Pas in 2018 verkocht de VS haar belang in het bedrijf.

Daarnaast zijn er intussen talloze bewijzen van afluisterpraktijken vanuit de VS, vaak via Amerikaanse technologiebedrijven. Het bekendste voorbeeld is het Prism-schandaal dat Edward Snowden aan het licht bracht. Maar ook bij netwerkspelers als Cisco en Juniper zijn het recente verleden achterpoortjes ontdekt die op maat van Amerikaanse spionagediensten zijn gebouwd.

