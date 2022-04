De Verenigde Staten hebben bijkomende economische sancties getroffen tegen Rusland, wegens de inval in Oekraïne. Het gaat met name om maatregelen tegen de grootste Russische producent van computerchips.

In totaal kondigde het Amerikaanse ministerie van Financiën nieuwe sancties aan tegen 21 entiteiten en 13 individuen. 'We zullen de oorlogsmachine van Poetin raken met sancties vanuit alle hoeken, tot deze zinloze oorlog voorbij is', aldus minister van Financiën Janet Yellen.

Mikron

Een van de bedrijven die door de nieuwe lading sancties wordt geviseerd, is Mikron. De groep is de grootste producent en exporteur van halfgeleiders in Rusland. De chips worden onder meer gebruikt in betaalkaarten van het Russische betalingssysteem Mir. Nadat de Amerikaanse kredietkaartmaatschappijen Mastercard en Visa begin maart hadden bekendgemaakt dat ze hun activiteiten in Rusland zouden opschorten, zochten de Russen massaal hun toevlucht tot Mir.

De jongste Amerikaanse sancties zijn ook gericht tegen verschillende andere bedrijven uit de technologische industrie, die volgens het ministerie afhankelijk is van het Westen. Het gaat onder meer om elektronicaproducent NII-Vektor, supercomputerbedrijf T-Platforms en chipmaker MERI.

