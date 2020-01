De VS maakt zich op voor een laatste poging om de Britse regering te overtuigen om Huawei te weren uit 5G-netwerken. Volgens Reuters dreigt de regering Trump er mee de Britten af te snijden van Amerikaanse inlichtingendiensten.

Groot-Brittannië beslist later deze maand of het Chinese Huawei, de grootste leverancier van telecominfrastructuur ter wereld, apparatuur en technologie mag leveren voor 5G-netwerken. Volgens Bronnen van Reuters zal dat onderwerp op tafel liggen bij een bezoek van de Britse buitenlandminister Dominic Raab aan zijn Amerikaanse evenknie Mike Pompeo. Normaal zou een Amerikaanse delegatie deze week ook afzakken naar het Verenigd Koninkrijk maar dat werd afgezegd omwille van slecht weer, aldus Reuters.

De bedoeling van de VS is om de Britse regering ervan te overtuigen dat Huawei niet mag worden gebruikt in 5G-netwerken. De Amerikanen zeggen dat Huawei zo kan spioneren, nauwe banden heeft met de Chinese overheid en daarom een veiligheidsrisico inhoudt.

Huawei ontkent dat met klem en de VS heeft nog nooit concrete spionagebewijzen op tafel kunnen leggen. Daarbij speelt ook mee dat een Britse ban Huawei miljarden dollars kan kosten en zo ook de Chinese economie, waarmee de Amerikanen een handelsoorlog voeren, zal treffen.

Inlichtingendiensten

De VS heeft echter een stevige stok achter de deur om de Britten in de pas te doen lopen. Vorige maand stemde het land een wet die het delen van inlichtingen met bondgenoten (zoals de Britten) beperkt als ze met spelers als Huawei in zee gaan.

Dat zet de Britten voor blok: als ze Huawei-infrastructuur accepteren in hun land, dan dreigen ze minder of geen informatie van Amerikaanse inlichtingendiensten te ontvangen.

Een bron van Reuters met kennis van de Britse positie rond Huawei omschrijft de handeling als "het wapen schietklaar maken", "maar het is onduidelijk hoe, wanneer en of het wordt afgevuurd."

