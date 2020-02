De Amerikaanse minister van Justitie William Barr wil dat de Verenigde Staten en zijn bondgenoten een 'controlerend belang' nemen in Ericsson en Nokia. Barr wil de partijen hiermee Huawei's dominante in 5G-technologie breken.

De minister deed zijn pleidooi tijdens een speech op een conferentie over Chinese economische spionage, meldt Reuters. Barr meldt dat er voorstellen zijn om 'de Verenigde Staten in lijn te brengen met Nokia en/of Ericsson'.

Om dit te realiseren wil Barr een controlerend belang in de partijen. Dit belang kan in handen zijn van de Verenigde Staten of van een consortium van Amerikaanse bedrijven en gelieerde bedrijven.

'Aanpak actief overwegen'

"Door onze grote markt- en financiële kracht achter één van deze bedrijven te scharen maakt dit een veel formidabelere concurrent en neemt zorgen over zijn of hun blijvende kracht", aldus Barr. "Wij en onze nauwe bondgenoten moeten deze aanpak zeker actief overwegen." Ericsson wil niet reageren op het artikel, terwijl Nokia niet heeft gereageerd op een verzoek van Reuters om een reactie.

Een groep Amerikaanse senatoren stelde vorige week wetgeving voor om 1 miljard dollar te investeren in Westerse alternatieven voor de Chinese bedrijven Huawei en ZTE. Met de investering willen de senatoren de ontwikkeling van een open architectuur versnellen. Deze architectuur moet alternatieve vendoren de mogelijkheid te betreden de markt voor specifieke netwerkcomponenten te betreden.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

