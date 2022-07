Het Amerikaanse Congres heeft de CHIPS act goedgekeurd. Daarmee gaan er miljarden dollars naar chipfabrieken op Amerikaanse bodem.

De CHIPS act is deel van een breder pakket van 280 miljard dollar voor wetenschap en technologie. Dat werd goedgekeurd met de momenteel vrij zeldzame steun van beide Amerikaanse partijen, en moet nu nog door president Joe Biden worden ondertekend.

Het voorstel moet onder meer de productie van chips ondersteunen op Amerikaanse bodem en het land zo minder afhankelijk maken van buitenlandse leveranciers. De grote meerderheid van halfgeleiders wordt momenteel gebouwd in Zuid-Oost Azië. De sector leidt echter al enkele jaren aan tekorten, onder meer door lockdowns en enkele natuurrampen. Ook onzekere geopolitieke relaties met bijvoorbeeld China nopen de VS om meer in eigen productie te investeren.

Halfgeleiders

Zo'n 52 miljard dollar in dit pakket gaat dus rechtstreeks naar het bouwen van fabs voor halfgeleiders. Een extra 24 miljard dollar gaat naar belastingverlagingen voor bedrijven die op Amerikaanse bodem chips bouwen. Dat is onder meer goed nieuws voor Intel, de grootste Amerikaanse chipmaker. Die is van plan 40 miljard dollar te investeren in nieuwe fabrieken. Ook het Taiwanese TSMC en Samsung hebben plannen voor nieuwe fabrieken of uitbreidingen in de Verenigde Staten.

De Europese Commissie kwam in februari met een gelijkaardig voorstel om chipproductie te ondersteunen. Met haar Europese Chips Act wil de Commissie 43 miljard vrijmaken voor productie in de regio. Het zal met beide wetten overigens nog even duren voor al die voorgestelde fabrieken 'up and running' zijn. Het bouwen van een gespecialiseerde fab, zeker voor de nieuwe kleinere halfgeleiders, kost enkele jaren.

