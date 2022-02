De VS hebben 94.000 bitcoins gerecupereerd die meer dan vijf jaar geleden gestolen werden. De vangst heeft momenteel een waarde van ruim 3,6 miljard dollar (3,2 miljard euro), meteen de grootste gerechtelijke inbeslagname ooit in de VS. Dat heeft het Amerikaans ministerie van Justitie meegedeeld. Twee verdachten zijn opgepakt.

De cryptomunten werden in augustus 2016 gestolen toen het virtueel uitwisselingsplatform Bitfinex werd gehackt. De politie is er nu in geslaagd in New York een stel op te pakken in verband met die diefstal. Ilya Lichtenstein (34) en zijn vrouw Heather Morgan (31) zouden geprobeerd hebben om de gestolen bitcoins 'via een een doolhof van transacties' wit te wassen. De twee zullen dinsdagnamiddag (lokale tijd) worden voorgeleid voor een federale rechtbank.

'De federale gerechtelijke diensten tonen vandaag nogmaals aan dat we geld via blockchain kunnen volgen. We zullen niet aanvaarden dat cryptomunten een veilige haven bieden voor het witwassen van geld, of een zone van wetteloosheid vormen binnen ons financiële systeem', zo staat in een mededeling van Justitie. Volgens het openbaar ministerie waren de gestolen bitcoins naar een digitale portefeuille gestuurd, die door Lichtenstein werd beheerd. In totaal werden bij de hack van Bitfinex meer dan 119.000 bitcoins ontvreemd. Meer dan 25.000 van die munten doorliepen een hele reeks transacties, die uiteindelijk resulteerden in een storting op rekeningen van Lichtenstein en Morgan.

