De Verenigde Staten gaan uitzonderingen maken op enkele van de sancties die aan Rusland opgelegd zijn. Specifiek rond telecomdiensten worden enkele sancties weer teruggeschroefd.

Overheden in vooral Europa en de VS voeren in sneltempo hun sancties tegenover Rusland op, maar enkele eerdere sancties op telecomtoepassingen worden deze week net weer teruggeschroefd. Het gaat dan specifiek om diensten voor software, hardware en IT-technologie die Amerikaanse bedrijven leveren rond communicatie. In het huidige systeem mogen Amerikaanse bedrijven geen software, hardware en andere diensten leveren aan Rusland. Voor enkele telecomtoepassingen worden nu dus uitzonderingen gemaakt.

Het gaat om een vrij beperkt aantal diensten, waar ook nog eens een hele resem regels aan vast hangen. Zo mogen de Amerikaanse bedrijven die diensten niet leveren aan de Russische Centrale Bank en enkele andere financiële instellingen in het land. De Amerikaanse overheid vertelt niet waarom de sancties worden teruggeschroefd, maar het lijkt te gaan om een manier om te zorgen dat Russen niet volledig worden afgesloten van Westerse nieuwsbronnen en sociale media.

Overheden in vooral Europa en de VS voeren in sneltempo hun sancties tegenover Rusland op, maar enkele eerdere sancties op telecomtoepassingen worden deze week net weer teruggeschroefd. Het gaat dan specifiek om diensten voor software, hardware en IT-technologie die Amerikaanse bedrijven leveren rond communicatie. In het huidige systeem mogen Amerikaanse bedrijven geen software, hardware en andere diensten leveren aan Rusland. Voor enkele telecomtoepassingen worden nu dus uitzonderingen gemaakt. Het gaat om een vrij beperkt aantal diensten, waar ook nog eens een hele resem regels aan vast hangen. Zo mogen de Amerikaanse bedrijven die diensten niet leveren aan de Russische Centrale Bank en enkele andere financiële instellingen in het land. De Amerikaanse overheid vertelt niet waarom de sancties worden teruggeschroefd, maar het lijkt te gaan om een manier om te zorgen dat Russen niet volledig worden afgesloten van Westerse nieuwsbronnen en sociale media.