De technologieadviseur van Amerikaans president Donald Trump heeft op techconferentie Web Summit gewaarschuwd voor China en Huawei. Al kreeg hij ook weerwerk uit de zaal toen iemand de naam 'Edward Snowden' liet vallen.

Het was de Amerikaanse chief technology officer Michael Kratsios, eveneens adviseur van president Trump, die op Web Summit in Lissabon stevig uithaalde naar China en naar Huawei in het bijzonder.

Volgens hem zijn Chinese bedrijven niet betrouwbaar omdat de Chinese wetgeving hen verplicht om mee te werken met Chinese inlichtingendiensten. Daarbij uitte hij ook kritiek op landen die Huawei en andere Chinese bedrijven wel toelaten. Hij pleit er in zijn speech voor dat Europa de VS volgt en Huawei niet gebruikt en ook geen technologie exporteert naar het bedrijf.

Volgens Business Insider kreeg Kratsios weinig bijval bij zijn vrij gepolitiseerde speech. Het enige applaus kwam er nadat iemand in de zaal de naam Edward Snowden schreeuwde, de man die enkele jaren geleden onthulde dat de VS, via Amerikaanse technologiebedrijven, burgers wereldwijd bespioneert. Ironisch genoeg net hetgene waar de VS nu Huawei van beschuldigt.

Huawei benadrukte vorige maand nog in het Europees Parlement dat het geen achterpoortjes plaatst namens de Chinese overheid.

Kratsios verwees volgens Reuters in zijn speech ook naar de beschuldiging dat China data van het hoofdkwartier van de Afrikaanse Unie zou hebben bemachtigd via Huawei's IT-infrastructuur daar. Al hebben zowel Huawei als de Afrikaanse Unie dat verhaal intussen met klem ontkend.

Het betoog van de VS tegen Huawei heeft voorlopig middelmatig succes. Verschillende landen hebben sinds de oproep wel extra oog voor het veiligheidsaspect en mogelijke spionage. Maar van een expliciete ban van Huawei of haar eveneens Chinese concurrent ZTE, is momenteel nog geen sprake. Vandaag heeft Huawei 65 commerciële deals op zak voor 5G. Volgens Reuters zijn de helft daarvan bij Europese klanten.

De volledige speech van Kratsios is te bekijken op YouTube (vanaf 6u 18 minuten)