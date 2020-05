Amerikaanse telco's mogelijk ook komend jaar apparatuur van de Chinese fabrikanten Huawei en ZTE niet gebruiken. Het verbod blijft in ieder geval tot en met mei 2021 van kracht.

De Verenigde Staten beschuldigen Huawei al lange tijd van spionage voor de Chinese overheid, iets waarvoor nooit bewijsmateriaal is geleverd. Huawei en de Chinese overheid hebben deze aantijgingen altijd ontkend. Desondanks voerden de VS een jaar geleden een verbod in op het gebruik van netwerkapparatuur van de Chinese bedrijven.

Eerder kregen een aantal Amerikaanse bedrijven een uitzondering op het verbod, waardoor zij toch zaken konden doen met Huawei. Onder meer voor de uitrol van 5G-technologie. Deze uitzondering verloopt officieel aanstaande vrijdag. Naar verwachting wordt de uitzondering voor die tijd nog verlengd, meldt een anonieme bron aan Reuters.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

