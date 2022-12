Amerikaanse aanklagers leggen de basis voor een mogelijke fraudezaak tegen Sam Bankman-Fried en andere betrokkenen bij de ondergang van cryptobeurs FTX, rapporteert persagentschap Bloomberg. Het parket onderzoekt hoe fondsen van de beursuitbater buiten de VS werden verplaatst toen het op een faillissement afstevende volgens een anonieme bron bekend bij het agentschap.

De aanklagers onderzoeken of honderden miljoenen dollars ten onrechte naar de Bahama's werden versast rond de tijd dat FTX op 11 november zijn faillissement aanvroeg in de staat Delaware, zei de persoon. De bron vroeg aan Bloomberg om niet bij naam genoemd te worden zonder toestemming.

De ambtenaren hadden deze week ook een ontmoeting met de door de rechtbank aangestelde toezichthouders van FTX om het materiaal te bespreken dat ze willen verzamelen, zei de persoon.

Ze onderzoeken ook of FTX de wet heeft overtreden door fondsen over te dragen aan Alameda Research. Dat is de failliete beleggingsonderneming die ook door Bankman-Fried is opgericht.

Bankman-Fried, die zich op de Bahamas bevindt en tot dusver niet is beschuldigd van enig misdrijf, heeft toegegeven dat hij ernstige managementfouten heeft gemaakt bij FTX. Hij ontkent tot dusver standvastig dat hij ooit opzettelijk geld van klanten heeft misbruikt.

Een woordvoerder van Bankman-Fried weigerde vrijdag commentaar te geven volgens Bloomberg. De New York Times meldde deze week dat federale aanklagers ook onderzoeken of Bankman-Fried betrokken was bij marktmanipulatie door transacties te orkestreren die leidden tot de ineenstorting van het TerraUSD ecosysteem eerder dit jaar.

