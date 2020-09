SMIC, China's grootste chipmaker, krijgt sancties opgelegd die het moeilijker moeten maken om zaken te doen in de Verenigde Staten. Volgens de VS heeft het bedrijf banden met het Chinese leger.

SMIC wordt op de 'entiteitenlijst' geplaatst door de Verenigde Staten. De sanctie komt erop neer dat bedrijven die met SMIC willen samenwerken, een exportlicentie moeten aanvragen bij het ministerie van Handel. Dat schrijft Reuters. In de praktijk betekent het dat er een stevige drempel komt op handel drijven met de chipmaker, omdat zo'n exportlicentie bijzonder moeilijk te krijgen is.

De chipfabrikant zelf zegt in een mededeling nog niet op de hoogte te zijn van de sancties. Het bedrijf ontkent ook enige banden met het leger en zegt dat zijn chips voor consumenten worden gemaakt, niet voor militaire doeleinden.

SMIC is de grootste chipmaker van China, en maakt onder meer de HiSilicon chips van Huawei. Die techgigant staat ook al even op de 'entiteitenlijst', waardoor het voor zijn chips niet kan aankloppen bij Intel of AMD. Wat de gevolgen van de sancties zullen zijn voor SMIC is niet duidelijk. De fabrikant lijkt wel gebruikt te maken van een Amerikaanse software en toestellen om zijn productie in gang te houden.

