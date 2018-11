'VS vraagt bondgenoten om Huawei te mijden'

De Verenigde Staten beweren al sinds 2012 dat Huawei als Chinese telecomproducent haar materiaal gebruikt om het voor China mogelijk te maken om te spioneren. Die houding is de laatste jaren nog verstrengd waardoor het bedrijf zowel met telefoons als telecommateriaal amper aan de bak komt in het land.

Volgens de Wall Street Journal gaat de VS nu nog een stap verder en zou het bondgenoten en hoofden van telecombedrijven in die landen, zeker als ze Huawei al gebruiken, hebben geïnformeerd over wat ze zien als cyberrisico's. Aldus de Wall Street Journal op basis van bronnen betrokken bij het onderwerp.

Daarbij zou de VS bezorgdheid uiten over het gebruik van Chinees telecommateriaal van producenten als Huawei of ZTE. Vooral in landen waar de VS een militaire basis heeft zoals Duitsland, Italië of Japan. Daar kan het immers zijn dat militair verkeer via commerciële netwerken (van Chinese spelers) loopt. Het artikel stelt bovendien dat de VS overweegt om financiële hulp aan te bieden aan landen die materiaal van Chinese leveranciers mijden.

Proximus

België wordt niet genoemd in het artikel, maar ons land heeft als hoofdzetel van de NAVO en met de Amerikaanse vliegbasis in Chièvres in principe ook Amerikaanse militaire aanwezigheid. Tegelijk maakt Proximus al jaren gebruik van apparatuur van Huawei en werken beide bedrijven momenteel samen voor 5G (al is het contract zelf nog niet toegekend).

In een reactie aan Data News laat Proximus weten dat er geen officiële richtlijn is, noch Belgisch of Europees, over de keuze van leveranciers.

Beweren Vs bewijzen

Tegenover de Wall Street Journal geeft het Amerikaanse handelsdepartement geen commentaar op het nieuws, maar zegt het alert te blijven voor dreigementen tegen de VS. Al zijn de praktijken van de VS geen verrassing. De lastercampagne van het land tegen Chinese telecomspelers loopt al enkele jaren en is alleen maar erger geworden nu de relaties tussen China en de VS zijn verslechterd.

Een belangrijke nuance in de polemiek is dat Huawei altijd met klem heeft ontkend dat het spioneert namens de Chinese overheid. Het bedrijf is volledig in privéhanden en heeft de oprichter en werknemers van het bedrijf als eigenaar.

Daarbij moeten we ook opmerken dat de VS al jaren roept dat Huawei spioneert, maar dat nog nooit publiekelijk heeft aangetoond. Van de VS langs hun kant is dan weer wel bevestigd dat ze, onder meer via het Prism-programma van de NSA, Amerikaanse bedrijven zoals Google, Microsoft, Facebook, Apple en anderen dwongen om mee te werken met het massaal afluisteren van burgers.