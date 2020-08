De VS waarschuwen voor Noord Koreaanse hackers die frauduleus geld overschrijven of geldautomaten cash laten uitdelen.

Vier Amerikaanse overheidsagentschappen sturen een technisch cybersecurity alert uit waarin ze waarschuwen voor de praktijk. Het gaat om een aanvalsmethode die al sinds 2016 bezig is, maar sinds februari dit jaar heropleeft en vandaag vaker voorkomt en gesofisticeerder gebeurt.

De waarschuwing zegt dat een aantal malwarevarianten worden gebruikt om op netwerken van banken binnen te geraken, geldautomaten te kraken of point of sale-systemen (kassa's).

De techniek om grote hoeveelheden cash, of frauduleuze overschrijvingen te doen, moet volgens de VS helpen om de Noord-Koreaanse overheid aan geld te helpen. Door de vele sancties kan de dictatuur zo goed als geen handel drijven en moet het op andere manieren aan inkomsten geraken.

Veel details over waar de praktijken plaatsvinden zijn er niet. De waarschuwing zegt dat het probleem wereldwijd voorkomt. Bij aanvallen in het verleden was dat vooral bij banken in Azië, Zuid Amerika en Afrika.

De praktijk doet wel denken aan Bpost, dat deze zomer 89 geldautomaten preventief leeghaalde om hacking te voorkomen. Eerder nam ook Argenta zo'n maatregel. Maar het is niet duidelijk of de acties van de twee banken te maken hebben met de hackingpraktijken vanuit Noord-Korea.

Vier Amerikaanse overheidsagentschappen sturen een technisch cybersecurity alert uit waarin ze waarschuwen voor de praktijk. Het gaat om een aanvalsmethode die al sinds 2016 bezig is, maar sinds februari dit jaar heropleeft en vandaag vaker voorkomt en gesofisticeerder gebeurt.De waarschuwing zegt dat een aantal malwarevarianten worden gebruikt om op netwerken van banken binnen te geraken, geldautomaten te kraken of point of sale-systemen (kassa's).De techniek om grote hoeveelheden cash, of frauduleuze overschrijvingen te doen, moet volgens de VS helpen om de Noord-Koreaanse overheid aan geld te helpen. Door de vele sancties kan de dictatuur zo goed als geen handel drijven en moet het op andere manieren aan inkomsten geraken.Veel details over waar de praktijken plaatsvinden zijn er niet. De waarschuwing zegt dat het probleem wereldwijd voorkomt. Bij aanvallen in het verleden was dat vooral bij banken in Azië, Zuid Amerika en Afrika.De praktijk doet wel denken aan Bpost, dat deze zomer 89 geldautomaten preventief leeghaalde om hacking te voorkomen. Eerder nam ook Argenta zo'n maatregel. Maar het is niet duidelijk of de acties van de twee banken te maken hebben met de hackingpraktijken vanuit Noord-Korea.