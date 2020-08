Amerikaans buitenlandminister Mike Pompeo wil met een nieuwe campagne de VS zo veel mogelijk afscheiden van China. Zowel apps, telecominfrastructuur en cloudopslag komen in het vizier.

De Amerikaanse buitenlandminister Mike Pompeo wil een groot deel "onbetrouwbare Chinese apps" en actoren uit de VS verbannen. Daarmee gaat Pompeo nog een stap verder dan president Trump, die er eerder mee dreigde om TikTok te bannen in de Verenigde Staten, tenzij het werd verkocht aan een Amerikaans bedrijf.

Volgens Pompeo vormen apps als TikTok en WeChat een gevaar voor de privacy en persoonlijke gegevens van Amerikaanse burgers. Het gaat om een escalatie van de handelsoorlog tussen de VS en China. De Amerikaanse overheid gaat ervan uit dat dit soort apps en apparatuur data verzamelen die uitgebuit zou kunnen worden door de Chinese Communistische Partij. China heeft dat altijd ontkent en echte bewijzen hiervoor zijn voor zover bekend niet openbaar gemaakt.

IJzeren gordijn

Chinese succesverhalen als Huawei en TikTok lagen eerder al onder vuur van de president, maar Pompeo mikt daarnaast ook op bedrijven als Alibaba, Baidu en Tencent. In de praktijk wil Pompeo vijf maatregelen invoeren. Ten eerste moeten 'onbetrouwbare' Chinese apps verdwijnen uit de verschillende app stores in de VS en moeten Chinese carriers verboden worden om telecomnetwerken in en naar de VS te beheren. Daarnaast mogen Chinese smartphonebouwers geen populaire Amerikaanse apps voorinstalleren of aanbieden op hun toestellen, en mag persoonlijke data van Amerikaanse burgers niet op Chinese cloudservers opgeslagen worden. Tot slot moet er beveiliging komen voor zeekabels die de VS aansluiten op het wereldwijde internet, om te zorgen dat die niet bespioneerd worden door China.

Een en ander lijkt dus op een soort nieuwe, digitale versie van een ijzeren gordijn. Het gaat voorlopig overigens om plannen, Pompeo heeft nog niet duidelijk gemaakt hoe hij ze exact gaat invoeren. Hij roept andere landen wel op om in zijn 'Clean Network' in te stappen.

Handelsoorlog

De Amerikaanse overheid ligt al langer in de clinch met China. President Trump blokkeerde eerder Huawei al van de Amerikaanse markt en probeerde de voorbije week hetzelfde te doen met sociale app TikTok. Uitgever Bytedance kreeg van de president een ultimatum om TikTok te verkopen aan een Amerikaans bedrijf, of geblokkeerd te worden. Microsoft is een van de geïnteresseerde kopers. TikTok zelf zegt dat de data van Amerikaanse gebruikers buiten China wordt opgeslagen. De app, die wereldwijd erg populair is, heeft ook al haar broncode openbaar gemaakt.

De Chinese overheid zelf heeft altijd ontkent dat het op internetdata wereldwijd spioneert, al is het wel algemeen bekend dat zowat alle communicatie binnen het land gemonitord wordt. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat landen samenwerken met internetbedrijven om data te verzamelen. Uit onthullingen van Edward Snowden in 2013 blijkt bijvoorbeeld dat de VS (en het VK) actief internetverkeer monitoren, en dat de NSA, de geheime dienst, inzage krijgt in de databanken van grote Amerikaanse techgiganten.

