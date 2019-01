VS wil Chinese technologiediefstal tegengaan

Het plan voor het zogenaamde Office of Critical Technologies and Security staat in een wetsvoorstel van de Democratische senator Mark Warner en de Republikeinse senator Marco Rubio.

De instelling moet doorheen verschillende overheidsagenschappen voorkomen dat buitenlandse overheden technologie kunnen stelen. Daarbij kijkt het vooral naar China, met wie de VS momenteel een handelsoorlog voert.

Naast het voorkomen dat Amerikaanse technologie onterecht in buitenlandse handen valt, moet de toekomstige organisatie ook er voor zorgen dat bevoorradingslijnen, zowel van de overheid als daarbuiten, niet in gevaar kunnen komen door hun afhankelijkheid van buitenlandse fabrikanten.

Gezien de regelmatige beschuldigingen van de VS aan China of Chinese bedrijven lijkt een goedkeuring van het voorstel voor de hand liggend. Al is het nog niet duidelijk wanneer zo'n organisatie van start zou gaan, en in welke mate ze een impact zou hebben op bijvoorbeeld de relaties tussen Amerikaanse en Europese technologiebedrijven.