Er liggen plannen op tafel om te voorkomen of beperken dat China Amerikaanse technologie mag aankopen. De vrees is dat het land ze voor militaire doeleinden zal inzetten.

Volgens Reuters werden er vorige week woensdag maatregelen vastgelegd, al zijn ze nog niet finaal. Daarbij zou het een stuk moeilijker worden voor Chinese bedrijven om bepaalde materialen aan te kopen van de VS. Onder meer optische technologie, radarmateriaal en halfgeleiders (zoals chips) worden genoemd.

De relatie tussen China en de VS is al grondig verzuurd en de huidige coronacrisis maakt de zaak er niet beter op. Maar de bezorgdheid van de VS gaat breder dan dat. De regering Trump vreest dat Chinese bedrijven technologie voor commerciële doeleinden aankoopt en het nadien militair zal inzetten, aldus bronnen aan Reuters.

Hoe en welk beleid er zal worden gevoerd is nog niet duidelijk. Zo wordt er nagedacht over het verplichten van licenties voor technologie die nu zonder licentie kan worden verkocht aan China, wat bij de sector dan weer vragen doet rijzen over hoe vlot die licenties zullen worden ingetrokken nadien.

Voor de VS is het ook geen eenduidige beslissing. China is voor het land ook een enorme afzetmarkt en volgens Reuters vrezen bepaalde sectoren dat Chinese klanten dan ook gewoon naar leveranciers in andere landen zullen stappen.

