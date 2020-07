De Amerikaanse regering komt deze week met een plan voor regels die de Amerikaanse overheid verbieden om goederen of diensten af te nemen van bedrijven die producten gebruiken van Huawei en vier andere Chinese firma's.

Dat zegt een bron in Washington tegen persbureau Reuters. Het beleid kan verstrekkende gevolgen hebben voor ondernemingen die producten en diensten aan de Amerikaanse overheid verkopen. Die moeten als de regel in werking treedt, kunnen aantonen dat ze geen gebruik maken van producten van deze bedrijven.

Twee van de genoemde bedrijven, Hikvision en Dahua, verkopen wereldwijd de meeste videobewakingscamera's. Huawei staat bekend om zijn smartphones en netwerkapparatuur. Ook smartphonemaker ZTE en radioproducent Hytera staan op de zwarte lijst, aldus de bron.

Uitzondering zeldzaam

Bedrijven die wel in zee willen met de Amerikaanse overheid en van deze Chinese waar gebruikmaken zullen een ontheffing nodig hebben. Volgens het Witte Huis zal een ontheffing krijgen niet zo gemakkelijk zijn. Het Amerikaanse orgaan dat de overheidsbestedingen in de gaten houd laat in een verklaring aan Reuters weten dat het gevaar van buitenlandse partijen die in Amerikaanse systemen willen infiltreren, zoals China, groot is. Een verbod zou de Amerikaanse regering kunnen beschermen tegen "snode netwerken".

De overheid van de Verenigde Staten geeft elk jaar 500 miljard dollar uit aan opdrachten. Het verbod moet naar verluidt ingaan op 13 augustus. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor bestaande contracten. De stap kan leiden tot verdere spanningen in de handelsrelatie tussen China en de VS. (Belga)

