De Verenigde Staten hebben misschien een nieuw middel gevonden in de handelsruzie met China. Washington zou overwegen om geld over te maken aan het Finse Nokia en het Zweedse Ericsson.

Beide bedrijven maken apparatuur voor 5G-netwerken, de volgende evolutie van het mobiele internet. Het geld moet Nokia en Ericsson helpen in de concurrentie met het Chinese Huawei. Dat schrijft de zakenkrant Financial Times, die meldt dat functionarissen in de Amerikaanse regering hebben voorgesteld om krediet te verstrekken aan Nokia en Ericsson. Daarmee zouden zij hun klanten dezelfde voorwaarden kunnen bieden als Huawei.

Huawei is de grootste maker van telecomapparatuur ter wereld. Het bedrijf heeft meer dan een kwart van de wereldmarkt in handen. Westerse landen vrezen dat China de systemen van het bedrijf gebruikt voor spionage. "We hebben onze superioriteit in het maken van telecomapparatuur tientallen jaren geleden opgegeven. Nu komt het besef dat dit misschien niet zo goed was voor nationale veiligheid. Bijna elk ministerie kijkt wanhopig naar manieren om hiervan te herstellen. Als we dat niet doen, is Huawei binnenkort misschien de enige optie voor iedereen die 5G-netwerken wil uitrollen", zegt een bron van de Financial Times, volgens de krant een hoge regeringsfunctionaris.

Nokia en Ericsson zijn de belangrijkste rivalen. Een Amerikaanse concurrent is er niet echt. Sommige Amerikaanse functionarissen willen daarom dat een Amerikaans bedrijf, zoals Oracle of Cisco, zich op de 5G-markt gaat storten.