In het grote pakket maatregelen rond covid-19 die president Trump net voor de VS heeft goedgekeurd, zitten ook een reeks andere wetten die een impact hebben op technologie, waaronder eentje over streaming en een uitgebreide copyrightwet.

De covid-19 'stimulus bill', het pakket maatregelen waar Amerikaanse politici al enkele maanden over ruziën, is na enkele dagen weerstand ondertekend door president Trump. Opvallendste onderdeel is een eenmalige steuncheque van zeshonderd dollar voor elke Amerikaan, maar het pakket zelf is vijfduizend pagina's lang en bevat een hele reeks maatregelen en wetten, waarvan er enkele weinig te maken hebben met het verlichten van armoede door corona.

Streaming

In dat pakket zit bijvoorbeeld de 'Protecting Lawful Streaming Act', een wet die streamingdiensten moet beschermen. Het illegaal streamen van content wordt daarmee een federale misdaad, die onderzocht wordt door de FBI en mogelijk komt met gevangenisstraffen. Momenteel staan er voornamelijk boetes op.

Deze wet lijkt niet gericht op consumenten die hun Netflix-abonnement 'delen' met vrienden, maar zet wel gevangenisstraffen op het streamen van gepirateerde content met het oog op winstbejag. Het gaat dan bijvoorbeeld om websites die sportwedstrijden heruitzenden zonder toestemming of commerciële diensten die films uitzenden zonder daar de rechten voor te hebben gekocht.

Copyright-trollen

Nog in het pakket zitten aanpassingen aan het auteursrecht en het merkrecht waar de modale surfer misschien wel mee in aanmerking komt. Het gaat om twee toevoegingen, de CASE Act en de Trademark Modernization Act.

Die eerste geeft de houders van auteursrecht de kans om hun eisen neer te leggen bij een groep gespecialiseerde agenten. Als die vinden dat het auteursrechtelijk werk onwettig op het web werd gedeeld, dan kunnen ze tot dertigduizend dollar aan boetes uitdelen. Dat zou het kleinere bedrijven en artiesten makkelijker moeten maken om het delen van hun werk aan te vechten zonder daarvoor een (bijzonder dure) federale rechtszaak te starten. Critici, waaronder de Electronic Frontier Foundation, vrezen echter dat het grote bedrijven als Disney vooral de kans zal geven om boetes te eisen van internetgebruikers die memes delen met hun figuurtjes erin.

Een tweede toevoeging moet het neerleggen van handelsmerken moderniseren en lijkt specifiek bedoeld om zogeheten 'patent trolls' het leven lastiger te maken. Dat zijn bedrijven die een portfolio van vaak erg ruime patenten beheren, en die geld verdienen met rechtszaken, in plaats van met het effectief gebruiken van die patenten voor het bouwen van producten. De wet maakt het mogelijk voor derden om aan de beherende instantie te vragen om een patent af te keuren.

