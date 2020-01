is redacteur bij Data News

Dat het Nederlandse ASML geen machines meer levert aan China zou er volgens Reuters komen door uitgebreide druk van de VS op de Nederlandse regering.

Chipmachinemaker ASML stopte afgelopen jaar met het leveren van haar modernste machines aan Chinese klanten. In november vorig jaar onthulde het Japanse Nikkei Asian Review al dat dat gebeurde uit schrik voor sancties vanuit de VS. Met de technologie van het bedrijf kunnen geavanceerde chips worden geproduceerd.

Reuters schrijft nu dat de regering-Trump stevige druk heeft uitgeoefend op de Nederlandse regering om ASML te verbieden om nog machines te verkopen aan China. Specifiek gaat het om een deal met het Chinese SMIC dat onder andere Huawei als klant heeft.

Volgens Reuters is de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo op 3 juni zelf gaan lobbyen bij premier Mark Rutte, zeggen drie bronnen aan het persagenschap. Bij een bezoek van Rutte aan Washington zes weken later, zou de premier een vertrouwelijk inlichtingenrapport hebben gekregen dat op de gevolgen moest wijzen als China de chiptechnologie van ASML in handen zou krijgen. Zo kunnen de chipmachines van ASML zowel voor commerciële als militaire doeleinden worden ingezet.

De campagne van de Amerikanen was een succes want de licentie van ASML, die op 30 juni verliep, werd later niet vernieuwd waardoor onder meer een machine ter waarde van 150 miljoen dollar niet werd geleverd.

Zowel het Witte Huis als de woordvoerder van Rutte geven geen commentaar aan Reuters op de zaak.

De VS zit al geruime tijd verwikkeld in een handelsoorlog met China. Daardoor probeert het land er alles aan te doen om China geen toegang te geven tot technologie. Als het gaat om producten waar Amerikaanse technologie in verwerkt zit, dan kan het die verkoop relatief eenvoudig tegenhouden door haar handelsembargo. Voor technologie van bevriende landen, zoals Nederland, moet het echter andere methodes hanteren.

Reuters nuanceert wel dat ASML nog steeds oudere toestellen kan verschepen naar China. Het bedrijf blijft dus nog wel omzet uit de Chinese markt halen. Eerder merkte Nikkei Asian Review ook op dat het bedrijf meer omzet uit China dan uit de VS haalt.