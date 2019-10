Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zet zijn drones van Chinese makelij voorlopig aan de grond. Alleen de drones die worden gebruikt bij het opsporen van natuurbranden of vermiste mensen mogen nog vliegen.

Het ministerie beheert een vloot van ruim 800 onbemande vliegtuigjes. Een deel daarvan is gemaakt door de Chinese producent DJI. De rest is ofwel gemaakt door een andere Chinese fabrikant of bevat Chinese onderdelen.

Het departement heeft de beslissing genomen onder druk van het Congres. Dat is bezorgd over de toenemende afhankelijkheid van Chinese technologie, met name uit oogpunt van veiligheid. Daarnaast zijn de VS en China verwikkeld in een handelsoorlog.