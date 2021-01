De Verenigde Staten hebben smartphonemaker Xiaomi op de zwarte lijst gezet wegens vermeende banden met het leger van China.Het bedrijf is de op twee na grootste maker van smartphones ter wereld.

De Verenigde Staten hebben een reeks extra bedrijven op hun zwarte lijsten gezet. Smartphonemaker Xiaomi, de op twee na grootste smartphonefabrikant ter wereld, komt erop wegens vermeende banden met het Chinese leger. Het gaat om een lijst van 'Communistische Chinese militaire bedrijven', en Xiaomi komt er samen met acht anderen bij, waaronder een vliegtuigfabrikant die in staatshanden is. Het bedrijf lijkt er wel wat uit de toon te vallen naast een reeks chemische, industriële en ruimtevaartbedrijven. Ook telecomfabrikant Huawei staat overigens op die lijst, maar dat bedrijf bouwt telecominfrastructuur. Xiaomi is voornamelijk actief in de markt van consumentenelektronica.

Een plaats op de lijst betekent dat Amerikaanse beleggers hun belangen in het bedrijf moeten opgeven. De handel in aandelen van Xiaomi aan de beurs in New York is ondertussen door beursuitbater NYSE opgeschort. Ook wordt het bedrijf uit wereldwijd toonaangevende beursgraadmeters gehaald.

Leger

Xiaomi zelf ontkent banden te hebben met het Chinese Volksbevrijdingsleger. Het leger zou ook geen belang hebben in het technologiebedrijf, aldus de woordvoering van de onderneming. Het bedrijf is echter niet onbesproken. Vorig jaar ontdekten onderzoekers bijvoorbeeld dat de telefoons bijzonder veel gebruikersdata doorsturen, ook in incognito modus, iets wat het bedrijf min of meer toegeeft. Xiaomi heeft dus stevige privacyproblemen, maar voor samenwerking met het leger zijn op dit moment geen bewijzen bekendgemaakt.

Door de nieuwe maatregelen staan in totaal 44 Chinese bedrijven op de zwarte lijst van Defensie. Met de aankondigingen zet vertrekkend president Donald Trump druk op zijn opvolger Joe Biden om zijn harde lijn tegen het Aziatische land voort te zetten.

Xiaomi komt voor alle duidelijkheid op een zwarte lijst van militaire bedrijven van de Amerikaanse Defensie, en dus niet op de 'Entity List' van het Amerikaanse Handelsdepartement, de zwarte lijst die berucht werd toen Huawei erop terechtkwam twee jaar geleden. Amerikanen mogen geen technologie uitvoeren naar bedrijven op de Entity List (waardoor Xiaomi zijn Android-licentie zou kunnen verliezen), maar het lijkt erop dat het voor militaire bedrijven zo ver niet gaat.

