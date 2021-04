De Verenigde Staten hebben zeven Chinese bedrijven die supercomputers ontwikkelen, aan hun zwarte lijst voor handel toegevoegd omdat ze een gevaar vormen voor de nationale veiligheid. Amerikaanse ondernemingen mogen daardoor zonder toestemming van de regering niet meer samenwerken met of onderdelen leveren aan de Chinese bedrijven.

Het gaat om Tianjin Phytium Information Technology, het Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center, Sunway Microelectronics en de nationale centra voor supercomputing van Jinan, Shenzhen, Wuxi en Zhengzhou. Volgens het Amerikaanse ministerie van Handel zijn ze allemaal actief bij de ontwikkeling van supercomputers voor het Chinese leger, bij het moderniseren van het Chinese wapenarsenaal, of bij het maken van massavernietigingswapens.

Destabiliserende militaire modernisering

'Supercomputercapaciteiten zijn van vitaal belang voor de ontwikkeling van veel - misschien wel bijna alle - moderne wapens en nationale veiligheidssystemen, zoals nucleaire en hypersonische wapens', zegt de Amerikaanse minister van Handel, Gina Raimondo. Haar ministerie zal zijn 'bevoegdheden ten volle aanwenden om China te verhinderen om Amerikaanse technologie te benutten bij destabiliserende militaire modernisering'.

Door de zeven instellingen op de zwarte lijst te zetten, zijn ze niet volledig afgesneden van Amerikaanse technologie. Buitenlandse bedrijven die met Amerikaanse onderdelen chips maken, kunnen dus nog steeds met de Chinese bedrijven in zee gaan.

Met hun sancties tegen het Chinese telecomconcern Huawei gingen de VS nog verder met de zogenaamde 'foreign direct product'-regel. Daarmee leggen de Amerikanen op dat chipfabrikanten een vergunning nodig hebben als ze met Amerikaanse apparatuur halfgeleiders willen maken voor Huawei.

