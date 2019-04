VTM bundelt alles in nieuw streamingplatform

Medialaan gaat bijna al zijn videocontent bundelen in een nieuw streamingplatform. VTM GO trekt zich los van de zenderhokjes en leent daarvoor zelfs technologie bij Google.

VTM GO is de nieuwe streamingapp die het bedrijf vanaf vandaag in bèta lanceert. De app laat je programma's live of uitgesteld bekijken, is gratis met gepersonaliseerde advertenties en bevat zo'n driehonderd titels, inclusief een hoekje voor kinderen.

De app en website zullen op termijn de gratis versie van Stievie en de huidige VTM-app vervangen. De Premium (betalende) versie van Stievie, die ook andere zenders bevat, blijft wel gewoon bestaan.

Zo ziet het startscherm van VTM Go er uit. © Medialaan

Waarom een nieuw platform? "We willen de lat opnieuw hoger leggen. Ons huidig VOD platform is enorm gegroeid, we willen de kijker een betere ervaring geven, maar we merken ook dat onze huidige platformen hun grenzen bereiken waardoor bepaalde functies of gebruikersinterfaces niet kunnen," legt Tina Hernalsteen, hoofd digitale TV bij Medialaan en Persgroep Publishing, uit.

De app zelf doet qua interface heel sterk denken aan Netflix. Je krijgt op basis van je VTM-profiel suggesties om iets te kijken, er zijn verschillende 'swimlanes' (horizontale rijen met content) per genre. Maar niet alles loopt via een algoritme, VTM zal ook zelf een van die swimlanes cureren met content die het u graag wil aanbevelen.

Ook de zoekfunctie zal op termijn meer gepersonaliseerde resultaten bevatten. Momenteel kan je daar zoeken op programma (of film)titel. Op lange termijn wil Medialaan ook dat je kan zoeken naar een genre of een acteur.

Content

Wat zit er precies in VTM GO? Volgens VTM bijna driehonderd titels van de zeven Medialaan-kanalen (VTM, Q2, Vitaya, CAS, VTM Kids, VTM Kids JR en Qmusic).

Hoe lang iets online blijft, staat telkens aangegeven. Gemiddeld is dat voor een programma één maand. Topfilms blijven doorgaans maar een week beschikbaar omwille van de rechten. Maar er zijn ook reeksen die langer beschikbaar zijn. Naast het huidige aanbod bevat VTM GO ook verschillende klassiekers uit het verleden: Matroesjka's, Code 37, Benidorm, Lilli en Marleen, Clan enzovoort. die blijven (momenteel) onbeperkt beschikbaar.

Voor kinderen is er een Kids Corner. Dat is geen aparte account zoals bij Netflix, maar een apart luik in de account van een van de ouders waar alle content voor kinderen wordt gebundeld.

Content voor kinderen krijg een aparte hoek in VTM Go. © Medialaan

Tot slot pakt VTM GO ook uit met 'Walter Presents', een collectie internationale niet-Engelstalige fictiereeksen die exclusief op het online platform te bekijken zijn. Het gaat onder meer om Fugitives (Chili), Locked up (Spanje) en The Border (Polen). Lees hier het interview met Water Luzzolino, de man achter Walter Presents

Technisch

VTM Go beschikt naast een versie voor de browser, Android en iOS ook over Chromecast-ondersteuning om video vanaf je smartpthone op tv te tonen. Momenteel is dat enkel voor Android maar in de komende weken/maanden komt die er ook voor iOS. Ook ondersteuning voor Airplay en smart tv's zal er op termijn komen.

De streams worden standaard in HD-kwaliteit aangeboden. De kwaliteit kan automatisch worden bepaald, maar je kan ook zelf kiezen voor een lagere bitrate, bijvoorbeeld bij een tragere internetverbinding. 4K is in theorie mogelijk op het platform, maar wordt momenteel nog niet aangeboden.

Naast het huidige aanbod bevat VTM GO ook verschillende topreeksen uit het verleden. © Medialaan

VTM Go werd deels intern ontwikkeld, met enkele componenten van buitenaf. "Hier hebben we veel geleerd uit onze vorige trajecten. Vroeger deden we alles intern, nu is het een gemixte keuze", zegt Hernalsteen. De ontwikkeling zelf nam zes tot negen maanden in beslag.

Een van die keuzes is Anvato, het OTT-platform van Google. VTM is zelfs de eerste Europese speler die met hen in zee gaat voor het videoplatform en de speler. Ook de content zelf zit in Google Cloud, al lopen sommige componenten ook via AWS. Het videoprotocol zelf is op basis van DASH en HLS.

De personalisatie gebeurt deels met een eigen algoritme en deels met het algoritme van Froomle, een spin-off van de Universiteit Antwerpen. De login-procedure en het systeem om content te cureren zijn dan weer eigen ontwikkelingen of overgenomen uit eerdere projecten.

Reclame met AI

Medialaan kiest bewust om haar content gratis, maar met reclame aan te bieden. Live is die onderbreking op dezelfde manieren als op tv, maar ook hier met gepersonaliseerde reclame. Wanneer je een programma opvraagt, gebeurt die onderbreking overigens met behulp van AI. Dat moet er voor zorgen dat een programma niet in het midden van een scène of dialoog wordt geknipt.