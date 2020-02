De VUB en het UZ Brussel hebben een onderzoeksplatform ontwikkeld dat onder meer de diagnose en behandeling van diverse tumoren moet verbeteren. TumorScope, zoals het project heet, stelt via kunstmatige intelligentie tal van gegevens beschikbaar voor onderzoek. Daarbij staat de bescherming van de patiëntengegevens centraal.

Het platform werd ontwikkeld door een team van onderzoekers onder leiding van prof. Wim Vranken. In de beginfase ligt de focus op het verbeteren van de diagnose en behandeling van tumoren van de borst, de hersenen, het bot en de zachte weefsels.

Nieuwe computersystemen in ziekenhuizen slaan grote hoeveelheden informatie op over patiënten, zoals de behandeling die ze krijgen of de scans die werden genomen. Ook een verzameling van moleculaire gegevens van individuele patiënten is tegenwoordig mogelijk, zoals hun genetische informatie. Deze gegevens zijn strikt privaat en mogen derhalve niet gebruikt worden voor onderzoek.

'Als we die gevoelige informatie kunnen anonimiseren, met bescherming van de privacy van de patiënt, dan kunnen we er artificiële intelligentie op toepassen', zegt prof. Vranken. 'Studies hebben al aangetoond dat dit artsen kan helpen om ziektes beter te begrijpen, zodat ze alle informatie voorhanden hebben om de beste behandeling te kunnen kiezen.'

