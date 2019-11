De Vrij Universiteit Brussel (VUB) opent een AI Experience Center, waar bedrijven, non profit-organisaties en beleidsmakers terechtkunnen met hun specifieke vragen rond de toepassingen en het gebruik van artificiële intelligentie (AI).

"De bedoeling is om de drempel te verlagen voor het aanwenden van AI-toepassingen door zowel bedrijven als organisaties uit de non profit, maar ook voor mensen die het beleid uitstippelen", zegt Hans De Cranck van de VUB. "Onze universiteit heeft al jaren ervaring opgebouwd op vlak van AI en dat binnen verschillende disciplines en competenties. We willen onze expertise ter zake aanbieden aan potentiële gebruikers onder de vorm van workshops en opleidingen."

In het gloednieuwe centrum zullen demonstraties worden gegeven, die nauwgezet uitleggen hoe AI functioneert en welke de algoritmes zijn die er schuil achter gaan. "We zullen ook tonen hoe een computer zelf kan leren", aldus De Cranck. "AI is eigenlijk een containerbegrip dat vele ladingen dekt. In sommige bedrijven en organisaties zijn ze er al mee bezig, die bedrijven steken nu een flinke tand bij. Bij bedrijven die er nog geen kennis mee hebben gemaakt, ontbreekt soms de sense of urgency. We willen in ons centrum iedereen vooruit helpen. We hebben aan de VUB meer dan tweehonderd onderzoekers die in verschillende domeinen met AI bezig zijn. Al die ervaring gooien we met ons AI-centrum in de strijd."

Dat is de reden waarom het AI Experience Center opgericht is door vier verschillende VUB-onderzoeksgroepen: het Artificial Intelligence Lab, Brussels Human Robotic research center (BruBotics), Studies in Media, Innovation and Technology (SMIT) en Department of Electronics and Informatics (ETRO).

Het idee voor het centrum ontstond al enkele jaren geleden in de schoot van het VUB AI-lab en werd versneld door het Flanders AI Plan van de Vlaamse regering. De ambitie van AI Experience Center is om een digitaal innovatiecentrum voor kunstmatige intelligentie te worden met internationale ambities en lokale impact.