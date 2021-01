Numeca, een Brusselse softwareontwikkelaar met focus op stromingsleer, komt in handen van het Amerikaanse Cadence Design Systems.

Hoeveel Cadence voor de overname betaalt is niet bekend. Numeca werd in 1993 opgericht als spin-off van de VUB door professor Charles Hirsch. Het bedrijf heeft onder meer NASA, ArianeGroup, Honda en Ford als klanten.

Numeca maakt software om stromingsleer op ontwerpmodellen toe te passen. Stromingsleer is de studie van de beweging van vloeistoffen en gassen.

Met Cadence komt het bedrijf terecht bij een internationale speler met naast een hoofdkwartier in San Jose (VS) en een internationaal hoofdkantoor in Ierland ook kantoren in China en Korea. Het bedrijf maakt automatiseringssoftware voor elektronische ontwerpen en hardware voor het samenstellen van elektronische systemen.

Hoeveel Cadence voor de overname betaalt is niet bekend. Numeca werd in 1993 opgericht als spin-off van de VUB door professor Charles Hirsch. Het bedrijf heeft onder meer NASA, ArianeGroup, Honda en Ford als klanten.Numeca maakt software om stromingsleer op ontwerpmodellen toe te passen. Stromingsleer is de studie van de beweging van vloeistoffen en gassen.Met Cadence komt het bedrijf terecht bij een internationale speler met naast een hoofdkwartier in San Jose (VS) en een internationaal hoofdkantoor in Ierland ook kantoren in China en Korea. Het bedrijf maakt automatiseringssoftware voor elektronische ontwerpen en hardware voor het samenstellen van elektronische systemen.