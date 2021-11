Herbert Diess, topman van het Duitse autoconcern Volkswagen, heeft maandag op een economisch congres van de Süddeutsche Zeitung in Berlijn gezegd te hopen dat het ergste van de crisis door de chiptekorten achter de rug is.

Diess bevestigde wel eerdere schattingen, die duidelijk maakten dat de productie ook in 2023 nog onder druk zal blijven staan. 'We zullen volgend jaar zeker niet alle auto's kunnen bouwen die we willen produceren', aldus de topman.

De gevolgen van de chiptekorten hadden, net als bij veel andere autoconstructeurs, ook vorige maand weer grote gevolgen voor Volkswagen. De leveringen van de groep lagen een derde lager dan tijdens dezelfde maand vorig jaar.

Diess bevestigde wel eerdere schattingen, die duidelijk maakten dat de productie ook in 2023 nog onder druk zal blijven staan. 'We zullen volgend jaar zeker niet alle auto's kunnen bouwen die we willen produceren', aldus de topman.De gevolgen van de chiptekorten hadden, net als bij veel andere autoconstructeurs, ook vorige maand weer grote gevolgen voor Volkswagen. De leveringen van de groep lagen een derde lager dan tijdens dezelfde maand vorig jaar.