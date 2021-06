Om mensen bewust te maken dat ze zich moeten laten testen op darmkanker, schakelt de vzw Stop Darmkanker de hulp in van SpaceX-oprichter Elon Musk. Hij krijgt van de vzw een stukje grond op Mars waarop hij een toilet kan zetten.

De vzw koos niet toevallig voor Musk. De excentrieke entrepreneur werd maandag vijftig jaar. Vanaf die leeftijd worden mensen opgeroepen om regelmatig een stoelgangtest te doen om darmkanker vroegtijdig op te sporen.

Certificaat

Om de aandacht van Elon Musk te trekken, kocht de vzw een stukje land op Mars. Dat is groot genoeg om zijn toekomstig toilet op te zetten, zodat hij zijn stoelgangtest kan blijven uitvoeren als hij op de planeet is. Als verjaardagscadeau stuurt de vzw hem een certificaat met brief op, samen met enkele stoelgangtesten. Via Twitter krijgt hij ook nog de link elonstoilet.com toegestuurd, waarop de campagne wordt toegelicht.

