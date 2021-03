De spin-off van de universiteiten van Louvain-la-Neuve en Luik wil met de nieuwe investeringsronde de internationale groei ondersteunen.

N-Side haalt in een nieuwe investeringsronde 10 miljoen euro op. Het bedrijf, in 2000 gestart als spin-off van de universiteiten van Louvain-La-Neuve en Luik, werkt op het gebied van data analytics, machine learning en artificial intelligence. Met het geld moet de internationale groei van het bedrijf worden gestimuleerd.

Internationale groei

In deze kapitaalsronde stappen veel van de oorspronkelijke investeerders, waaronder Gaëtan Hannecart van Matexi, François le Hodey van IPM, Jacques van Rijkervorsel en Jean Stéphenne, schrijft L'Echo. Ook mede-oprichter Philippe Chevalier en enkele academici stappen mee in de ronde.

Met het geld wil N-Side inzetten op internationale markten en op de eigen groei. Het bedrijf wist de voorbije jaren gestaag met zo'n 40% te groeien en hoopt dit jaar een omzet van 20 miljoen te halen. Het wil die groei nog versnellen, zowel qua omzet als wat aanwervingen betreft.

