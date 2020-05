Cegeka neemt het Waalse Gridmax over. Daarmee breidt het haar activiteiten rond MTC-toepassingen en SCADA-telecontrole uit, maar krijgt het het ook frequenties in handen om 4G en 5G-netwerken op te zetten.

Gridmax is een Waalse managed service provider van bedrijfskritische 4G-connectiviteit. Het legt zich daarbij toe op Machine Type Communication-toepassingen (MTC) voor onder meer SCADA-telecontrole, dat is apparatuur in afgelegen stroomdistributiecabines. Het bedrijf wordt geleid door Erik Smekens.

Door de overname wordt Cegeka ook in Wallonië een B2B connectiviteitsprovider, maar de grootste meerwaarde lijkt te zitten in de frequenties die Gridmax bezit. Het bedrijf heeft een licentie voor frequenties tussen 3,4 GHz en 3,6 GHz. Tien jaar geleden nam het bedrijf die frequenties in gebruikt om Wimax-breedbanddiensten aan te bieden.

5G

Maar die frequenties kunnen ook gebruikt worden om 5G uit te rollen. "Het bestaande netwerk en spectrum dat Gridmax exploiteert, laten ons toe om met Cegeka de eerste stappen te zetten in de draadloze telecommunicatiemarkt in aanloop naar de uitrol van nieuwe 5G-diensten", zegt Stijn Bijnens, CEO van Cegeka.

Daarmee breidt het bedrijf haar 5G-ambities grondig uit. Cegeka is al kandidaat voor een voorlopige 5G-licentie, maar met het spectrum van Gridmax breiden de mogelijkheden verder uit. "Dankzij deze frequenties kunnen we private netwerken uitrollen voor bedrijven, gebruikmakend van 5G-technologie". zegt Bijnens. Het doet daarmee hetzelfde als Citymesh, dat ooit spectrum kocht voor zakelijke wifi-netwerken, maar dat nu ook kan inzetten voor 5G.

"Het is voor ons interessant om dankzij deze overname zowel 4G-technologie te hebben, als toegang tot spectrum dat door de regulator is aangeduid als een toekomstige 5G-band, vertelt Herbert Vanhove, director Industry 4.0 en 5G bij Cegeka. Het gaat om het spectrum dat technisch gezien als 'band 42' wordt omschreven. De tijdelijke 5G-licentie waarvoor Cegeka kandidaat is, is band 43.

Bedrijfsnetwerken

Cegeka heeft geen ambitie om een nationale operator te worden zoals Orange, Telenet of Proximus. Maar het bedrijf wil wel 5G-diensten aanbieden aan bedrijven. In praktijk gaat het dan vooral om lokale bedrijfsnetwerken die Cegeka zal uitbaten waarop bedrijven specifieke toepassingen of diensten kunnen draaien. Cegeka kijkt voor haar 5G-projecten overigens specifiek naar 5G Standalone, een versie van 5G die pas dit najaar wordt gecommercialiseerd.

"In de B2B-markt komen er enorm veel use cases aan in verschillende sectoren. Met de overname van Gridmax zijn we beter gewapend met zowel hun technologie als spectrum om die markt te bedienen. Soms zal dat met 4G zijn, soms met 5G. Maar onze toolbox is met deze overname een stuk breder geworden," zegt Vanhove.

